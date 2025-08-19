Ley "Con quién se queda el perro": cuándo entra en vigor y cómo se definirá la custodia de mascotas en caso de divorcio

En un paso histórico para el reconocimiento de los animales como seres sintientes, la Ciudad de México aprobó el pasado 18 de agosto de 2025 una reforma al Código Civil que regula la custodia de animales de compañía en casos de divorcio.

Conocida popularmente como la reforma "Con quién se queda el perro", esta legislación marca un precedente en México al considerar a las mascotas como parte integral de las familias, garantizando su bienestar en procesos de separación.

La iniciativa, promovida por la diputada Luisa Ledesma Alpízar de Movimiento Ciudadano, refleja un cambio cultural hacia una mayor responsabilidad en la tutela de los animales.

¿En qué consiste la reforma?

uD83CuDFDB?uD83DuDC3E El #CongresoCDMX aprobó que en casos de divorcio las mascotas puedan tener custodia compartida, garantizando su cuidado y bienestar. uD83DuDC9AuD83DuDC36uD83DuDC31 pic.twitter.com/BXbTKkjKWC — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) August 18, 2025

La reforma establece que, durante un divorcio, las partes pueden incluir en su convenio un plan de cuidados para los animales de compañía. Este plan abarca aspectos esenciales como la custodia, los horarios de visita, la manutención y la atención veterinaria.

Esta reforma modifica el Código Civil local, para adicionar la fracción VII al artículo 267, capítulo X, que regula consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial

Para determinar con quién permanecerá la mascota, se considerarán factores como la capacidad de cada parte para proporcionar un ambiente seguro, el tiempo disponible para atender al animal y los recursos económicos para cubrir sus necesidades.

De esta manera, la legislación busca priorizar el bienestar del animal, reconociendo el vínculo emocional que existe entre las mascotas y sus tutores.

¿Cuáles fueron los argumentos para aprobar esta reforma?

La iniciativa fue promovida por la bancada de MC. Foto: Especial

En la sesión del 18 de agosto de 2025, el diputado Royfid Torres González, de Movimiento Ciudadano, destacó la relevancia de los animales en la vida familiar. Subrayó que los animales, como seres sintientes, ofrecen “lealtad y amor incondicional” y, para muchas familias, “son un miembro más de la familia”

“Hemos compartido la vida con otros seres con quienes hemos establecido lazos profundos más allá de la simple coexistencia”, dijo.

Torres señaló que las personas jóvenes, al optar por no tener hijos, eligen animales de compañía, desarrollando lazos emocionales comparables a los de padres e hijos. Aseguró que la reforma reconoce este vínculo al garantizar un plan de cuidados durante divorcios, evitando que las mascotas sean usadas como presión en negociaciones.

Por su parte, la diputada Luisa Ledesma Alpízar celebró que la Ciudad de México sea pionera en reconocer “el derecho a un plan de cuidados, así como la guardia y custodia” para proteger a los animales en procesos de divorcio, asegurando su bienestar como seres sintientes.

¿Cuándo entrará en vigor esta reforma?

Se trata de una reforma que pone a la CDMX a la vanguardia en la protección de los animales. Foto: @Congreso_CdMex

La reforma "Con quién se queda el perro" entrará en vigor un día después de que sea publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, un trámite que suele completarse en los días siguientes a la aprobación.

Una vez publicada, los juzgados civiles podrán aplicar estas disposiciones en los procesos de divorcio, asegurando que los animales de compañía no queden desprotegidos en medio de las disputas legales.

Esta legislación se suma a otras modificaciones recientes en la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México, publicadas en marzo de 2024. Dichas reformas fortalecieron el reconocimiento de los animales como seres sintientes, prohibieron el maltrato y el sacrificio injustificado de animales sanos, y establecieron sanciones más severas por crueldad o abandono.

También se consolidó el Registro Único de Animales de Compañía (RUAC), obligatorio para todos los tutores, y se promovió la creación de centros de atención canina y felina en las 16 alcaldías de la capital.