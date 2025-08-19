Laura Haro sobre elecciones 2027: "Si mañana fuera el proceso vamos con las mejores mujeres y con los mejores hombres"

Laura Haro, Presidenta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Jalisco, aseguró que en el partido tricolor están listos para caminar solos o en coaliciones de cara a las elecciones de 2027 y señaló que "si mañana fuera el proceso vamos con las mejores mujeres y con los mejores hombres".

“Tenemos comunicación, hay diálogo y tenemos la firme convicción en que hoy tenemos que rescatar a México, salvar a la democracia”, declaró Laura Haro.

Foto: El Heraldo de México

En entrevista con Julio Patán para Nada Más por Convivir de El Heraldo Radio, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, resaltó que tienen presencia en todo el estado y que es la dirigente que más conoce Jalisco que más lo ha recorrido “vamos bien vamos avanzando y vamos a ir mejor rumbo a 2027”.

Movimiento Ciudadano y Morena votaron a favor de que vayamos a pagar 10% en el agua: Laura Haro

Al dialogar sobre las inundaciones den el estado indicó que esto se debe a la ausencia desarrollo urbano sostenible y acusó que “desde que gobierna Movimiento Ciudadano en Jalisco ha sido un desastre”.

“Movimiento Ciudadano y Morena votaron a favor de que vayamos a pagar 10% más en los recibos del agua, un agua sucia el agua”, lamentó Laura Haro.

Foto: El Heraldo de México

Laura Haro sentenció que han tenido una postura firme, clara y contundente, no solamente como oposición sino también para presentar un proyecto inteligente.

También señaló que “Morena avala que a jaliscienses se nos quite el agua del Lago de Chapala”. Además señaló que por alzar la voz son víctimas de persecución “al igual que a nuestro dirigente nacional, Alejandro Alito Moreno”.