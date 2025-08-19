¿Las llamadas automáticas son estafa? Esta es la razón por la que se usa el spam telefónico

Las estafas han ido evolucionando en México y el mundo, por lo que la gente ya no sabe por donde pueden intentar robarle los datos o la identidad para sacarle los ahorros de las cuentas bancarias. Una de las formas más comunes es a través de llamadas telefónicas, por lo que la gente debe estar pendiente de los datos que se dan al atender un número desconocido. En esta ocasión vamos a hablar de modo de operar que se conoce como spam telefónico y si en realidad se le conoce como estafa a esta forma de operar.

Las llamadas automáticas o el spam telefónico se definen como marcaciones realizadas por robots donde la gente puede escuchar una grabación donde se alerte de algo, escuche un anuncio o una campaña política; pero también puede sonar y al contestar se cuelgue la llamada. Este tipo de practicas se puede usar para un tipo de estafa, pero también como una forma de comprobar que las líneas siguen activas y poder mandar promociones y publicidad.

La gran pregunta de las personas que reciben el spam telefónico está relacionado con lo que ocurre al contestar la llamada, ya que podría tratarse de alguna estafa. Ahora vamos a explicar qué pasa cuando se contesta una llamada y como se debe reaccionar ante este tipo de acciones. Lo primero que se debe de dejar claro es que contestar la llamada no acciona una estafa directamente.

El spam telefónico no siempre puede significar una estafa | Pexels

¿Cuáles son los tipos de llamadas automáticas?

La primera que vamos a explicar es en la que se cuelga al momento en el que se atiende al teléfono. Este tipo de llamadas tienen un único motivo y es que corroborar que la línea sigue activa, por lo que no hay que preocuparse que puedan hacerle algo a la línea telefónica o al dispositivo. Esos sí, lo que va a generar es que empiecen a llegar más llamadas de propaganda y algunas ofertas de empresas.

La segunda variante que se puede presentar es considerada como Robocalls. La forma de identificarlas es porque al contestar el teléfono se activa una grabación en automático. Aquí hay dos opciones: en la primera de ellas se escucha una oferta o algo relacionado con marketing de empresas. La segunda de ellas es en la que se podría caer en una estafa, ya que buscan sacar datos sensibles de las personas que usan la línea telefónica.

¿Cómo dejar de recibir llamadas automáticas?

La Procuraduría Federal del Consumidor puso a disposición de los usuarios de telefonía móvil y fija el Registro Público para Evitar Publicidad. Por este medio la gente dejará de recibir llamadas de empresas que pertenecen al sector de las telecomunicaciones, turismo y comercio. Este espacio está disponible desde el 2007. Ahora bien, también existen algunas formas de bloquear las llamadas de spam desde el dispositivo móvil.

Existen algunas formas de bloquear las llamadas de números desconocidos | Pexels

Andriod: los celulares que son Android cuentan con un sistema operativo en el que se puede identificar cuando la llamada es spam. En caso de que no lo identifique de esta manera, la gente puede hacer que lo reconozca en el futuro siguiendo los siguientes pasos:

Abrir la app del teléfono (llamadas).

Presionar en la opción de 'Recientes'.

Seleccionar el número que se quiere registrar como spam.

Presionar la opción que dice "bloquear o marcar como spam".

iOS: los que tengan un celular de la marca de Apple no cuentan on un aviso automático de los posibles spam, por lo que se deben seguir unos pasos para comenzar a identificar los números que realizan llamadas automáticas o spam telefónico. Los pasos a seguir son los siguientes: