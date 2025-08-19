Justicia en La Laguna: Corrupción, burocracia y rezago persisten en el sistema judicial

La justicia en la región Lagunera sigue siendo un tema pendiente. A pesar de los esfuerzos institucionales y los cambios recientes en la administración estatal, los ciudadanos y litigantes enfrentan un sistema judicial que se percibe lento, burocrático y en ocasiones permeado por la corrupción. Así lo reconocen integrantes del Colegio de Abogados de La Laguna, quienes advierten que, aunque existen avances, la impartición de justicia todavía depende de factores que no deberían tener cabida en un Estado de derecho: trámites condicionados, falta de personal, deficiencias en infraestructura y ausencia de incentivos laborales.

Osvaldo Covarrubias, presidente del Colegio de Abogados de La Laguna, explicó que se han sostenido reuniones con el fiscal de Coahuila, Federico Fernández, y con el delegado de la región, Carlos Rangel. La intención de estas mesas de diálogo, dijo, ha sido establecer mecanismos que permitan hacer más eficiente la labor de los agentes del Ministerio Público. Sin embargo, lamentó que, en la práctica, los justiciables continúan enfrentando un trato inadecuado cuando buscan ayuda legal.

El sistema esta lleno de burocracia. Foto: Archivo

"Hace falta implementar sistemas de control más claros. Se percibe voluntad, sí, pero mientras no se refleje en la atención cotidiana, el ciudadano seguirá sintiendo que el acceso a la justicia depende de a quién conoce o cuánto paga", señaló.

Uno de los casos más recientes que expuso el Colegio refleja esta situación: a un abogado litigante se le negó atención en la Fiscalía con el argumento de que, después de las 11 de la mañana, ya no se recibían asuntos, a pesar de que el horario de servicio es hasta las tres de la tarde. Tras la denuncia pública, los magistrados intervinieron y corrigieron la irregularidad. “Ese tipo de respuestas muestran que hay disposición, pero también que los problemas están muy arraigados”, añadió Covarrubias.

Avances y retrocesos

Entre los aspectos positivos, Covarrubias reconoció que algunos ministerios públicos fueron removidos de sus cargos luego de que ciudadanos denunciaran públicamente irregularidades en las llamadas mesas integradoras. Esto, aseguró, comienza a generar una mejora en el servicio.

En muchas ocasiones los sobornos están presentes. Foto: Archivo

Asimismo, destacó que prácticas como la coordinación entre ciertos despachos de abogados y las autoridades para monopolizar la atención legal —lo que generaba una clara ventaja para unos cuantos— han sido erradicadas con la nueva administración estatal. “En la gestión anterior se sabía que el fiscal tenía despachos aliados, con agentes del Ministerio Público alineados a sus intereses. Era frustrante litigar en condiciones tan desiguales. Hoy eso ya no ocurre y, aunque no podemos cantar victoria, al menos existe un piso un poco más parejo”, sostuvo.

No obstante, persisten viejos vicios: audiencias programadas a las diez de la mañana que inician hasta las dos o tres de la tarde, o carpetas de investigación que avanzan únicamente tras insistencia de los afectados. “La carga laboral de los ministerios públicos es descomunal, y eso se presta a que, si alguien quiere agilizar, lo haga a través de pagos indebidos”, lamentó el abogado.

La sobrecarga como caldo de cultivo

De acuerdo con un análisis de la Asociación Civil de Litigantes, cada agente del Ministerio Público puede llegar a acumular hasta mil carpetas de investigación abiertas en distintos rubros. Con semejante saturación, el rezago es inevitable y la burocracia se convierte en un terreno fértil para la corrupción.

“Es casi imposible que un funcionario pueda dar seguimiento puntual a tal volumen de casos. Eso propicia que muchos ciudadanos perciban que si no hay dinero de por medio, su asunto quedará estancado”, señaló Covarrubias.

El Colegio de Abogados insiste en que la única manera de revertir esta percepción es con mayor supervisión, transparencia y voluntad política. La comunicación que hoy mantienen con autoridades estatales y regionales es vista como una oportunidad, siempre y cuando se traduzca en hechos tangibles: más personal capacitado, mejores instalaciones, incentivos laborales y sobre todo, un sistema de control ciudadano que garantice que los procesos no dependan de influencias ni de pagos indebidos.

“Si los magistrados, jueces y fiscales muestran disposición y humildad, como lo han hecho en algunos casos, podemos empezar a marcar una nueva pauta. Pero no se trata de discursos ni de reuniones, se trata de resultados que la ciudadanía pueda percibir”, concluyó Covarrubias.

La justicia en La Laguna enfrenta un dilema: continuar atrapada entre la burocracia y los vicios históricos, o aprovechar el momento de apertura para dar un giro que permita recuperar la confianza de los ciudadanos. El camino no es sencillo, pero la exigencia es clara: un sistema que garantice trato digno, imparcialidad y eficiencia.

Mientras tanto, abogados, usuarios y ciudadanos seguirán observando con lupa cada paso de las instituciones. Porque en la región, como en todo el país, la justicia no puede seguir siendo un privilegio condicionado, sino un derecho accesible para todos.