Julio César Chávez Jr ingresa a penal de máxima seguridad en Hermosillo, Sonora

Julio César Chávez Jr., hijo del histórico campeón mexicano Julio César Chávez, fue deportado a México después de permanecer poco más de un mes en un centro de reclusión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos.

El excampeón mundial arribó a Hermosillo, Sonora, trasladado por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR). De inmediato fue recluido Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de la zona, en espera de que esta misma semana sea puesto a disposición del juez que lleva su caso.

Julio César Chávez Jr fue detenido en EU

Las autoridades lo vinculan con presuntas operaciones relacionadas con el Cártel de Sinaloa, acusaciones que han rodeado al boxeador en los últimos meses y que derivaron en su detención en territorio estadounidense. Su traslado a México forma parte del proceso legal que deberá enfrentar ahora bajo la jurisdicción nacional.

Deportan a boxeador mexicano Julio César Chávez Jr

Fuentes cercanas a la familia confirmaron que ya se han promovido amparos para intentar frenar las acciones judiciales y garantizar el respeto a los derechos del boxeador durante el proceso. Sin embargo, hasta el momento no se ha emitido un comunicado oficial de la defensa ni de la familia Chávez sobre los siguientes pasos.

La situación del Junior mantiene en vilo tanto al mundo del boxeo como a la opinión pública, pues se trata de una de las figuras más mediáticas de la última década. Hijo del máximo referente del pugilismo mexicano, Chávez Jr. conquistó en 2011 el campeonato mundial medio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), convirtiéndose en una de las pocas duplas el padre e hijo campeones mexicanos en alcanzar un título absoluto.

No obstante, su carrera se ha visto marcada por altibajos, problemas personales y legales que han empañado lo logrado en el ring. Su regreso a México bajo custodia judicial representa un nuevo capítulo en una vida que ha estado bajo la mirada pública desde su debut profesional en 2003.

En los próximos días se definirá la situación jurídica del boxeador, quien deberá responder a las acusaciones que lo relacionan con actividades ilícitas. Mientras tanto, su entorno cercano confía en que los recursos legales interpuestos permitan mejorar su panorama frente a la justicia.

En su última salida profesional, el sinaloense se cayó por decisión, un anime ante los puños de Jake Paul -influencer y youtuber- en Anaheim, California el 28 de junio