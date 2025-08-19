Jesús Sesma protesta contra el maltrato animal en tiendas dónde venden cachorros

El coordinador del PVEM en el Congreso capitalino, Jesús Sesma, encabezó una protesta en contra del maltrato animal que hay en las tiendas dedicadas a la venta de cachorros.

Desde la tienda Petland, en Santa Fe, el diputado reveló que los animales resguardados se encuentran en jaulas que no permiten su completo esparcimiento debido a su reducido tamaño.

Es por ello que invitó a los presentes a empatizar con los animales que se encuentran en esta situación, pues no pueden caminar en ese tipo de espacios.

Afirmó que hoy las aplicaciones permiten a las personas adoptar de manera remota a los animales, por lo que ya no se necesita mantenerlos en aparadores que sólo limitan su movilidad.

"Estos animales de compañía pueden estar en espacios dignos, en áreas verdes, amplias, donde puedan vivir de la mejor manera posible", dijo.

Admitió que el Partido Verde Ecologista de México ha buscado avanzar en espacios dignos para los seres sintientes, lo cual se ha visto reflejado en las leyes.

"Ya logramos que se prohibiera en tiendas departamentales, de autoservicio, en mercados itinerantes, en mercados públicos y juegan con la ley, muchas veces, este tipo de tiendas. Ayer hicimos una denuncia en la PAOT y vinieron, no pudo proceder la clausura porque la ley es muy subjetiva", expresó.

Ante ello, adelantó que se presentará una iniciativa en el Congreso capitalino para poder prohibir la venta de los animales de compañía en este tipo de establecimientos, para lo cual pidió el apoyo de los demás grupos políticos, así como de la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Por su parte, el diputado Manuel Talayero mencionó que el hecho de que los cachorros se encuentren en estas jaulas sí representa un tema de maltrato animal, por lo que se comprometió a buscar la prohibición de la exhibición de los animales que tiene como fin la venta.

