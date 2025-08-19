Israel Morales: desconozco porque no se ampararon la esposa e hijo de ‘Lord Pádel’

Israel Morales, víctima de Alejandro Germán ‘N’, conocido como ‘Lord Pádel’, informó que se encuentra mejor de salud, pero aún le falta realizarse más cirugías y continuar con sus tratamientos debido a que aún continúa recuperándose de la golpiza que recibió el pasado 19 de julio por parte de German "N" y su familia y escoltas cuando se encontraba el club llamado “Alfa Padel”, ubicado en el Estado de México en Atizapán de Zaragoza.

“Ni siquiera podía comer bien por los golpes que había recibido en la cara, levantarme me costaba mucho trabajo por la rodilla, andaba en muletas, me costaba trabajo respirar por el tema de la costilla, pero ahorita, gracias a Dios, ya voy mejor, aunque todavía no puedo recuperar mis actividades normales”, contó Israel Morales en entrevista para el programa de “Maca Diario con Maca Carriedo”, de El Heraldo Radio, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

Israel Morales dijo estar preocupado por los golpes que recibió en la cabeza ya que aún sigue sintiendo dolores. Dijo que no ha podido ver a sus agresores luego de que fueran detenidos por las autoridades en Cancún cuando regresaban de un viaje a Europa.

Alejandro Germán ‘N’, conocido como ‘Lord Pádel’, y su familia fueron detenidos en Cancún. Créditos: Archivo

Agregó que por su seguridad decidió no ir al penal de Barrientos, donde se encontraba recluido ‘Lord Pádel’ y su familia. Añadió que a pesar de que cuenta con protección prefiero no acercarse para evitar un encuentro desagradable y una agresión.

Yo me enteré por las redes sociales, un amigo me mandó un mensaje y me dijo mira ya detuvieron al cuate este. Y yo empecé a investigar y también platiqué con mi abogado”, dijo.

Israel Morales confirmó que Germán ‘N salió del penal tras conseguir un amparo, pero su esposa e hijo siguen recluidos. Informó que él denunció a sus ocho agresores y dijo desconocer el por qué la esposa e hijo de “Lord Pádel" no tramitaron un amparo.