Instalan más de 30 mil cámaras de vigilancia en la Ciudad de México

Este martes comenzó la instalación de 30 mil 400 videocámaras y más de 15 mil postes tótem en las todas las alcaldías, convirtiendo a la Ciudad de México en la más videovigilada del continente americano, según la jefa de Gobierno Clara Brugada.

La mandataria capitalina explicó que son cámaras de última generación para las cuales se contó con una inversión de más de 345 millones 681 mil pesos. “La Ciudad de México tiene más videocámaras, se posiciona como la ciudad más videovigilada de América, porque hoy tenemos casi el doble de videocámaras públicas que Nueva York o tenemos el triple de lo que tiene Chicago o qué tiene la ciudad Río de Janeiro”.

Afirmaron que con estas nuevas videocámaras se garantiza la prevención y atención en la seguridad de la capital. “Las videocámaras juegan un papel fundamental para la seguridad en esta ciudad, primero porque generan en esta ciudad percepción de seguridad, porque unos ojos nos están observando y son ojos que tienen control y monitoreo en el C5”, dijo Brugada.

¡HAY NUEVAS CÁMARAS EN #CDMX!

uD83DuDCF9 Con el proyecto uD83DuDC40 #OjosDeLaCiudad avanzamos en materia de videovigilancia.



Todas y todos nos sumamos a fortalecer la seguridad con más ojos para cuidarnos. ??uD83CuDFD9?uD83DuDC40



uD83CuDFD9? Iniciamos la instalación de 15 mil tótems en las 16 alcaldías, con esto se… pic.twitter.com/YzCl8kQxXN — C5 CDMX (@C5_CDMX) August 19, 2025

Cámaras estarán conectadas por el C5

Estas cámaras estarán conectadas y serán operadas por el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, C5. “Estás videocámaras nos ayudan a prevenir problemas de seguridad y cuando se cometen es el principal aliado que tiene la fiscalía para judicializar y combatir la impunidad”, puntualizó la jefa de Gobierno.

Salvador Guerrero Chiprés, coordinador del C5, detalló que la meta para este año es contar con 113 mil 814 cámaras y así fortalecer el programa Ojos de la Ciudad de México, “damos un paso decisivo en el compromiso con la seguridad de las y los capitalinos”.

Clara Brugada anunció la instalación de las cámaras de vigilancia

FOTO: Especial

C5 está presente en las 16 alcaldías

Estás cámaras realizan movimientos de paneo, tilt up, tilt down, zoom in o zoom out, que según Guerrero Chiprés, ninguna otra cámara en el mundo las tiene. “Cámaras ahora están reunidas de manera híbrida en una idea que es nuestra y es una aportación para el mundo de las cámaras en todo el mundo porque ningún proveedor la tenía prevista”, precisó.

Los 15 mil 209 postes tótem que se instalarán en las 16 alcaldías, son postes con cámaras de vigilancia, altavoz y botón de pánico enlazados directamente al C5 que envían una alerta en tiempo real para recibir apoyo ante una situación de emergencia. Este programa es una respuesta con estrategia, con los nuevos tótem hoy se inicia el sembrado de esta tecnología”, concluyó Guerrero Chiprés.

