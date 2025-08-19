Inicia programa nocturno de bacheo y repavimentación en la CDMX

Este martes por la noche, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada dio el banderazo de salida al Programa Integral de Mantenimiento de la Carpeta Asfáltica, que arrancó en el Eje 3 Oriente, a la altura de la estación Canal de Apatlaco del Metrobús, en la alcaldía Iztacalco. Explicó que el objetivo es avanzar hacia una ciudad libre de baches y con mejores condiciones de seguridad vial para automóviles, motocicletas y bicicletas.

De igual manera, Clara Brugada afirmó que su administración se ha planteado el reto de atender todos los baches que sean reportados en redes sociales y en medios de comunicación en un plazo máximo de 48 horas.

“Este programa lo hemos denominado bacheo programado nocturno porque se realizará todas las noches y con planeación. Se atenderán 10 kilómetros diarios, con la meta de llegar a mil kilómetros en cien días, siempre de manera nocturna para no afectar la movilidad de la población”, destacó Brugada Molina. Noticias Relacionadas Estas 2 alcaldías de CDMX amanecerán con frío este miércoles 20 de agosto

Calendario de calles cerradas del 19 de agosto al 2 de septiembre en CDMX

Detalló que en los primeros meses de su gestión se han atendido más de 200 mil baches, aunque las lluvias atípicas de esta temporada han provocado nuevos daños en la carpeta asfáltica. Por ello, se implementarán tres acciones principales:

1. Bacheo programado nocturno, con 50 brigadas integradas por hombres y mujeres.

2. Atención a reportes ciudadanos y emergencias, con el compromiso de resolver cada denuncia en menos de 48 horas a través del número 0311.

3. Repavimentación de avenidas principales, con un plan de 250 kilómetros a partir de octubre de 2025 y hasta mayo de 2026, lo que equivale a más de 4 millones de metros cuadrados de nueva carpeta asfáltica.

“Bachear no es solo tirar mezcla; requiere un trabajo técnico y bien hecho, y confío en la capacidad de las y los trabajadores de la ciudad”, subrayó la Jefa de Gobierno.

Cierres viales nocturnos

La Secretaría de Obras y Servicios informó que como parte de este programa se realizarán cierres viales temporales en distintos puntos de la ciudad en un horario de 22:00 a 05:00 horas.

Los trabajos comenzaron el 19 de agosto en el Eje 3 Oriente y continuarán de manera progresiva en las siguientes vialidades:

• 20 de agosto: Av. de los Insurgentes (Calzada Ticomán a Retorno del Duque).

• 21 de agosto: José Loreto Fabela (Av. Oceanía a Eje 6 Norte).

• 22 de agosto: Eje 2 Oriente (Periférico Sur a Periférico Norte).

• 23 de agosto: Canal de Apatlaco (calle Galeana a calle Literatos).

• 24 de agosto: Canal de Tezontle (Calz. de la Viga a Periférico).

• 25 de agosto: Periférico (Paseo de la Reforma a Av. Cafetales).

Posteriormente se intervendrán vialidades estratégicas como Eje 4 Oriente, Eje 5 Norte, Eje 1 Sur, Paseo de la Reforma, Oceanía, Ermita Iztapalapa, Viaducto Miguel Alemán, Río Becerra y Río de la Piedad, entre otras.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a planear con anticipación sus traslados, utilizar vías alternas y mantenerse informada a través de las redes sociales oficiales, donde se darán a conocer actualizaciones en tiempo real.

CS