¡Indignante! Captan en VIDEO a mujer golpeando a perrito a escobazos en Pachuca

En redes sociales, un nuevo caso de maltrato animal ha generado una ola de indignación y condena al viralizarse un video donde se observa a una mujer golpeando con una escoba al que parece ser su mascota dentro de un domicilio en Pachuca, Hidalgo.

Los hechos se captaron en un video grabado por vecinos que lo denunciaron haciéndolo viral en plataformas digitales allí se exhibe a la mujer que residía en la unidad de departamentos Juan C. Doria gritando e ignorando el quejido del animal por minutos, con esta publicación alertaron a las autoridades por el maltrato animal.

De acuerdo con los denunciantes, la mujer cuya identidad se desconoce hasta el momento, ha golpeado al animal en múltiples ocasiones siendo esta una de las de larga duración lo que los preocupó instando a la autoridad a que aplique la Ley de Bienestar Animal vigente y la intervención de Protección Animal.

Autoridades municipales intervendrán a mujer por maltrato animal en Pachuca

Buscan familia que adopte a los perros tras rescate en Pachuca. Foto: Facebook / CAIVM

Al darlo a conocer, activistas y protectores animalistas se sumaron a la queja llegando a las autoridades municipales quienes intervinieron a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, mientras que el Centro de Atención Integral Veterinario (CAIV) acudió al domicilio para realizar el rescate del can.

Al recuperar al animal, le brindaron atención médica, alimentación y otro tipo de cuidados en lo que la autoridad deslinda la responsabilidad por el delito.

Las sanciones por castigar a animales de compañía van desde multas económicas de 25 a 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA) o 4 meses o 4 años de prisión de acuerdo con el tipo de delito y lo que determine el juez.

Captan en VIDEO mujer golpeando a escobazos a perrito en Pachuca

Vecinos exhiben a mujer maltratando a perrito. Foto: Facebook / CAIVM

En el clip se observa como el lomito intenta esconderse en una de las esquinas del patio de este lugar, sin embargo la mujer no deja de golpearlo pese a los sonidos que emite el animal de dolor, presuntamente la agresión comenzó luego de que encontrara su patio sucio.

Primero le arrojó una cubeta de agua para que se moviera y tomó la escoba con la que golpeaba su cuerpo, una asociación de animales exhibió el caso alertando a la comunidad para obtener justicia