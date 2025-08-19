"Hay gente brava": alcalde de Tuxpan pide a fuerzas federales rescatar uno de los pulmones de Nayarit

Gabriel Correa Alvarado presidente municipal de Tuxpan, Nayarit reconoció que han sido afectadas más de mil hectáreas de El Palapar, una zona protegida y se considera uno de los pulmones más importantes de la zona. Este espacio ha sido invadido desde hace más de 25 años, hoy pide la intervención de las fuerzas federales porque avanzan con rapidez depredadores de la zona.

"Estamos pidiendo el apoyo a la Defensa Nacional o cualquier orden de gobierno para que nos eche la mano para que nos cuide El Palapar de los destructores de ahí, van a querer agarrar un pedazo de tierra y esa zona está resguardado y es parte de los humedales del municipio".

El funcionario destacó que hace tiempo algunas personas comenzaron a tomar parcerlas pensando que podían negociar con ellas. Esto llevó a que se concentraran más de 100 invasores y además se perdieran 1,000 de las 2,000 hectáreas que se tenía en la zona.

El alcalde dio a conocer la estrategia que se tiene en El Palapar. FOTO: Adonaí Durán

El objetivo es reforestar la zona de El Palapar que fue dañada

También dijo que gracias a esas denuncias se han ganado procedimientos, pero como lo expuso, cada uno debe tener un juicio en específico para catalogar el nivel de daño y la responsabilidad a cada uno de los invasores, destacó que el lugar hay flora y fauna rica de la zona.

"De hecho hemos trabajado en equipo y se acaba de ganar un juicio en donde hemos ganado una hectárea y media. Se va a empezar a reforestar esa hectárea y media. Hay mucha fauna donde hay tigres, jaguar, venados, cocodrilos y caimanes todo tipo de flora y fauna muy bonita, es área protegida" sostuvo el edil.

El gobierno local busca que se respete su estatus como zona protegida. FOTO: Adonaí Durán

¡Por qué el gobierno no saca a los invasores de El Palapar?

Se estima que hay entre 100 y 120 invasores, no escatimó en señalar que hay gente armada en la zona y que por eso tanto pobladores como autoridades municipales no han podido intervenir por eso la exigencia de la presencia de fuerzas federales.

"Hay gente que se mete ahí, hay gente brava, a lo mejor con armas y la gente del ejido es gente pacífica y no se animan entran y se meten al bosque y por eso insisto en pedir a las autoridades federales para la protección de este lugar" concluyó el alcalde de Tuxpan.