García, Nuevo León e Infonavit acuerdan plan para recuperar viviendas abandonadas

El presidente municipal de García, Nuevo León, Manuel Guerra Cavazos, sostuvo un encuentro con el director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, para acordar la recuperación de viviendas abandonadas en el municipio.

Durante el diálogo, en la sede nacional del Instituto, en la Ciudad de México, Guerra Cavazos subrayó que este esfuerzo será un eje prioritario de su administración antes de plantear nuevos desarrollos habitacionales. La estrategia busca no solo optimizar recursos, sino también reactivar comunidades que han sido olvidadas debido al abandono de miles de casas.

El alcalde recordó que García ha experimentado un crecimiento demográfico acelerado y que actualmente supera los 550 mil habitantes. Sin embargo, más de 11 mil viviendas permanecen en estado de abandono, lo que representa un reto social y urbano que requiere atención inmediata.

García ha experimentado un crecimiento demográfico acelerado y que actualmente supera los 550 mil habitantes. Foto: Cuartoscuro

Recuperar antes que construir

Guerra Cavazos explicó que la rehabilitación de casas ofrece ventajas económicas y sociales frente a la construcción de vivienda nueva.

“Si se comparan los costos de generar vivienda nueva con los de rehabilitar vivienda abandonada, la diferencia es significativa. Esto permite revitalizar polígonos olvidados y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”, señaló.

El edil destacó además que esta estrategia permitirá reducir zonas de inseguridad, fomentar la cohesión social y reactivar áreas que habían perdido dinamismo por la falta de ocupación de inmuebles.

Coordinación con el gobierno federal

A través de sus redes sociales, Guerra Cavazos agradeció el respaldo del titular del Infonavit y anunció que en breve iniciará el rescate de las viviendas.

“¡Excelentes noticias para mi gente bonita! En unos días empezamos a recuperar la vivienda abandonada de nuestro municipio. ¡Mil gracias al Ing. Octavio Romero Oropeza!”.

El presidente municipal también reiteró que mantiene una estrecha coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum y su equipo, con quienes buscará implementar acciones conjuntas que fortalezcan el bienestar de las familias de García.