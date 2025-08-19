Fuertes lluvias azotarán a TODOS estos estados del miércoles 20 al viernes 22 de agosto | LISTA

Estamos cerca de que terminen las vacaciones de verano para las y los estudiantes de nivel básico en México. El que sigue es el penúltimo fin de semana que tendrán de descanso previo al arranque del ciclo escolar 2025 - 2026 y seguramente tienes planes para que se diviertan antes de llegar con la mejor actitud a su salón de clases.

Para que la lluvia no te arruine los planes de cara al fin de semana, te compartimos en El Heraldo de México el pronóstico de lluvias del miércoles 20 al viernes 22 de agosto y así vayas tomando en cuenta cómo se comportará el clima tanto el sábado 23 como el domingo 24 de agosto.

Eso sí, habrá estados de la República Mexicana en los que, aún con las fuertes lluvias, las altas temperaturas no cedan y se sigan registrando hasta 40 grados o más en el termómetro. Recuerda atender a las indicaciones de las autoridades federales y locales y mantente abrigado en caso de necesitarlo por las lluvias o hidratado en los casos en los que las temperaturas sean altas.

En México continúa la temporada de lluvias | Cuartoscuro

¿En dónde lloverá el miércoles 20 de agosto?

El miércoles 20 de agosto, la onda tropical número 23 se desplazará al suroeste de las costas de Jalisco, reforzando la probabilidad de lluvias en el occidente de la República Mexicana. Se prevé que continúe avanzando hacia el oeste y que al final del día deje de afectar al país.

De acuerdo al reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el monzón mexicano en interacción con divergencia, ocasionará intervalos de chubascos en varios estados, así como lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en estas entidades:

Nayarit

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Puebla

Veracruz

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Habrán también chubascos con lluvias puntuales fuertes en estos estados para el miércoles 20 de agosto:

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

Durango

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Estado de México

Morelos

Tabasco

Mientras que los intervalos de chubascos y las lluvias aisladas se registrarán en estos estados, de acuerdo al SMN:

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Ciudad de México

Tlaxcala

Baja California Sur (lluvias aisladas)

En tanto, para el miércoles 20 de agosto se registrarán vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí; con posibles tolvaneras en Baja California y Baja California Sur. Las temperaturas máximas superiores a 45 grados serán en Baja California, Sonora y Sinaloa.

Estos serán los estados con lluvias el miércoles 20 de agosto | Conagua

¿En dónde lloverá el jueves 21 de agosto?

Para el jueves 21 de agosto, se espera que los canales de baja presión sobre la Mesa del Norte, la Mesa Central y el noreste del territorio nacional en interacción con inestabilidad atmosférica y una circulación de baja presión en altura sobre el noreste del país, generen chubascos y lluvias fuertes en diversos estados de México.

Las lluvias muy fuertes con puntuales intensas se registrarán en los siguientes estados:

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Mientras que las lluvias fuertes a puntuales muy fuertes se darán en estas entidades:

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Puebla

Veracruz

Los chubascos con lluvias puntuales fuertes y los intervalos de chubascos serán registrados en estos estados de acuerdo al SMN:

Sonora

Chihuahua

Durango

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Estado de México

Tlaxcala

Morelos

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Baja California Sur (intervalos de chubascos)

San Luis Potosí (intervalos de chubascos)

Querétaro (intervalos de chubascos)

Hidalgo (intervalos de chubascos)

Ciudad de México (intervalos de chubascos)

Por otro lado, los vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h se registrarán en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; mientras que con posibles tolvaneras se registrará la lista en Baja California y Baja California Sur. Las temperaturas máximas de 40 a 45 grados se darán en Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.

El jueves 21 de agosto también se esperan lluvias fuertes puntuales | Conagua

¿En dónde lloverá el viernes 22 de agosto?

Otro canal de baja presión sobre la Mesa del Norte, la Mesa Central y el noreste del territorio nacional en interacción con inestabilidad atmosférica y una circulación de baja presión en altura sobre el noreste del país, generarán chubascos y lluvias fuertes en el norte, oriente, centro y occidente de México.

Los estados en donde habrá lluvias fuertes con puntuales intensas, de acuerdo a Conagua, a través de su reporte por parte del SMN, son los siguientes:

Sinaloa

Nayarit

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en:

Sonora

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Puebla

Tabasco

Mientras que los chubascos con lluvias puntuales fuertes ser darán en estados como:

Chihuahua

Durango

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Tlaxcala

Morelos

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Conagua informa que el viernes 22 de agosto se registrarán lluvias y chubascos en estos estados | Conagua

Mientras que los intervalos de chubascos se registrarán en Baja California Sur y el viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h, en el golfo de California y Sonora. Recuerda que Las lluvias pronosticadas podrán estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.