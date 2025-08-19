A Fuego Lento | SCJN, el fin de una era: balances y pendientes

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) celebró su última sesión pública en medio de aplausos. La ministra presidenta Norma Piña Hernández expresó un mensaje de cierre en el que destacó la importancia de la justicia, la integridad y la Constitución como guía moral del país.

Señaló que este momento marca la culminación de un ciclo de más de 30 años en la vida pública mexicana. Asimismo, anunció que el próximo 26 de agosto rendirá su informe de gestión, junto con los presidentes de las Salas. Durante la sesión extraordinaria, se resolvieron asuntos electorales y constitucionales.

Al respecto, en la Mesa de Análisis de A Fuego Lento con Alfredo González e Isaías Robles en Heraldo Radio, estuvieron presentes Margarita Ríos Farjat, ministra de la SCJN y Giovanni Figueroa Mejía, ministro electo de la SCJN, quienes expresaron su visión y opinión sobre la época que termina y la nueva en la materia.

Margarita Ríos Farjat subrayó la importancia de distinguir entre la Suprema Corte y el Poder Judicial, recordando que la carrera judicial se desarrolla principalmente en los tribunales con jueces y magistrados.

Ninguna institución es perfecta, siempre hay áreas de oportunidad. No coincido con que una reforma deba justificarse solo en percepciones de negatividad”, dijo.

Explicó que, si bien el nepotismo implica favorecer indebidamente a familiares, es natural que dentro de las vocaciones profesionales se presenten coincidencias familiares, por lo que insistió en no generalizar este fenómeno.

“El nepotismo per se es malo porque significa preferir a un familiar en igualdad de circunstancias respecto a otra persona". Foto: Archivo

Ríos Farjat defendió los procesos de selección dentro del Consejo de la Judicatura, que a su juicio han contado con exámenes estrictos y mecanismos diseñados para reducir favoritismos. Enfatizó que, más allá de las críticas, en los últimos años el Poder Judicial ha contribuido al fortalecimiento de los derechos humanos, la libertad de expresión y el acceso a la justicia en México.

Creo que en los últimos lustros se construyó un piso firme de derechos que ha protegido a la sociedad mexicana en libertad de expresión, educación y acceso a la justicia”, afirmó.

Reforma Judicial y su impacto

Respecto a la reciente Reforma Judicial, la ministra consideró que su profundidad fue drástica, especialmente en cuanto a la sustitución de titulares y la desaparición de las salas de la Corte. Manifestó preocupación por la afectación a la carrera judicial, la cual ofrecía un camino de formación y profesionalización para quienes aspiraban a cargos de mayor responsabilidad.

El calado de la reforma fue drástico. No creo que haya sido necesario transformar las instituciones para cambiar a sus titulares. Lo que se necesita es acceso a una mejor justicia, y eso se logra con profesionalización”, expresó.

Sobre la propuesta de jueces electos, la ministra expresó dudas respecto a su viabilidad en asuntos complejos como telecomunicaciones o custodia de menores. No obstante, planteó que podría haberse ensayado en instancias locales y de menor impacto, como conflictos vecinales, para evaluar su efectividad antes de aplicarlo a nivel nacional.

Finalmente, Ríos Farjat destacó que la justicia es un bien fundamental de la humanidad y que cualquier transformación institucional debe privilegiar la participación ciudadana y la gradualidad.

Lo que siempre está en juego es la justicia”, afirmó, al tiempo que llamó a preservar los avances alcanzados y a continuar perfeccionando el sistema judicial mexicano.

Retos de la nueva Suprema Corte electa por voto popular

En su intervención, Giovanni Figueroa Mejía destacó que la elección ciudadana de juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministras y ministros representa un cambio profundo respecto al modelo anterior.

La elección de las y los integrantes de la Suprema Corte dejó de estar en manos del poder Ejecutivo y del Senado de la República, como se hacía hasta antes de la reforma constitucional al poder judicial del 15 de septiembre del año pasado”, afirmó.

"Esta Suprema Corte no estará sometida ni al poder Ejecutivo ni al poder Legislativo". Foto: Heraldo Televisión

El ministro electo señaló que este nuevo diseño implica mayores exigencias de conocimiento en derechos humanos y sensibilidad social.

Queremos una justicia fuera de los escritorios, que proteja los derechos humanos de todas y todos y especialmente de los grupos más vulnerables”, sostuvo.

Ante cuestionamientos sobre presuntas influencias políticas en su nombramiento, fue enfático:

Por supuesto que no. Esta Suprema Corte no estará sometida ni al poder Ejecutivo ni al poder Legislativo. Colaboración sí, sumisión no. Cada quien con su cada cual”, enfatizó.

Figueroa recalcó la importancia de mantener la división de poderes y una relación institucional de respeto entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

No es adecuado que el Poder Judicial invada ámbitos competenciales del Legislativo o del Ejecutivo, pero tampoco a la inversa”, dijo, al insistir en que el equilibrio democrático será una prioridad.

Entre los proyectos que se perfilan, adelantó la posibilidad de realizar sesiones itinerantes en distintas entidades federativas, así como la implementación de un lenguaje jurídico más claro en las sentencias.

Si a veces los propios abogados no entienden las resoluciones, menos la ciudadanía. El reto es acercar la justicia a la población con un lenguaje sencillo”, explicó.

Uno de los desafíos inmediatos será el rezago judicial. De acuerdo con Giovanni Figueroa, la Corte arrastrará dos mil 759 expedientes pendientes de 2024, cifra que se suma a los más de 16 mil asuntos que ingresan cada año.