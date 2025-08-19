Fiscal de la Región Sierra descarta desplazamiento forzado hacia Guatemala, huyeron porque tenían órdenes de aprehensión

El fiscal de distrito de la Región Sierra, Jackson Leónidas Gutiérrez Martínez, negó que exista un desplazamiento forzado de familias hacia Guatemala y aclaró que quienes salieron de sus comunidades lo hicieron debido a vínculos de sus integrantes con grupos del crimen organizado.

En un video difundido en redes sociales, el funcionario explicó que desde su llegada al cargo en enero pasado “no se ha sabido de un despliegue de personas que se vayan al país vecino de Guatemala”, y desmintió versiones difundidas que atribuían una salida masiva de habitantes.

El fiscal precisó que muchos residentes de las comunidades Sabinalito y Santa Teresa Llano Grande mantienen lazos familiares en Guatemala y viajan de visita por algunos días, regresando después a sus hogares.

Recordó que en enero, tras la llegada de autoridades para restablecer el orden en Sabinalito, varios habitantes emigraron temporalmente, sobre todo familiares de presuntos líderes generadores de violencia, identificados como Vladimir N. y Toño N., quienes cuentan con órdenes de aprehensión.

Los familiares al sentirse que también cooperaron o favorecieron a la violencia tuvieron que huir para no ser alcanzados por la ley”, señaló Gutiérrez Martínez.

Se les ha hecho cateos en ranchos, casas, que han sido aseguradas por esta fiscalía. Foto: Facebook

Existen 100 órdenes de aprehensión

De acuerdo con la Fiscalía de la Región Sierra, hasta la fecha se han detenido aproximadamente 60 personas y se han solicitado más de 100 órdenes de aprehensión contra individuos involucrados en actividades de delincuencia organizada.

El fiscal añadió que algunos de los familiares de los detenidos se trasladaron a Guayla, Guatemala, donde presuntamente reciben protección de cuerpos policiacos y autoridades locales, lo que ha dificultado su captura.

Asimismo, informó que se han realizado cateos y aseguramientos de ranchos y viviendas vinculadas a los presuntos delincuentes.

Finalmente, Gutiérrez Martínez destacó que la población que no tuvo participación con la delincuencia, continúa sus labores cotidianas de agricultura, ganadería y comercio.