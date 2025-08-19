Feria del Empleo en Tuxtla Gutiérrez 2025: Más de 300 vacantes ofertadas por 20 empresas

Con la participación de 20 empresas locales y nacionales, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez realizó este martes la segunda edición de la Feria del Empleo, con el objetivo de acercar oportunidades laborales a la población y reducir los índices de desempleo, principalmente entre jóvenes. La secretaria de Economía municipal, Zaynia Andrea Gil, informó que en esta jornada se ofertaron más de 300 vacantes en distintos rubros, desde ventas y auxiliares administrativos hasta ingenierías y perfiles técnicos.

La funcionaria destacó que estas ferias permiten vincular directamente a buscadores de empleo con empresas que ofrecen contrataciones formales y con prestaciones de ley, lo que garantiza estabilidad laboral.

Se brindarán varias vacantes para todos los interesados. Foto: Archivo

Además, adelantó que este año se contempla una tercera edición de la feria en octubre, como parte de la estrategia municipal para ampliar el acceso al empleo. Puntualizó que cuentan con la plataforma digital SUBE (Sistema Único de Búsqueda del Empleo), donde diariamente se publican nuevas vacantes enviadas por empresas locales.

¿Por qué son importantes las ferias de empleo?

Las ferias de empleo son eventos que tienen como objetivo principal conectar de manera directa a buscadores de trabajo con empresas que requieren personal, funcionan como un espacio de vinculación laboral donde los asistentes pueden conocer múltiples oportunidades en un solo lugar, facilitando el proceso de búsqueda y selección, además, permiten que las empresas reduzcan tiempos de contratación y encuentren perfiles adecuados a sus necesidades, estos eventos son especialmente útiles para jóvenes, recién egresados o personas desempleadas, ya que ofrecen opciones de primer empleo, prácticas profesionales o reinserción laboral.

La intención es ayudar a los jóvenes. Foto: Archivo

También suelen incluir asesoría en la elaboración de currículums, talleres de entrevista y orientación vocacional; en muchos casos, las ferias de empleo son organizadas por instituciones gubernamentales o educativas como parte de estrategias para reducir el desempleo y fomentar el desarrollo económico local. Cabe destacar que las ferias de empleo, son una herramienta eficaz para promover la empleabilidad y fortalecer el mercado laboral de una región.

Se espera combatir el desempleo

Durante el primer trimestre de 2025, la tasa de desempleo en Chiapas se ubicó en un 2.47 %, lo que equivale a más de 57 mil personas sin trabajo en todo el estado, sin embargo, las cifras específicas para Tuxtla Gutiérrez no se presentan de manera oficial en los informes estatales, a pesar de esto, algunos estudios y encuestas permiten hacer estimaciones razonables sobre la situación laboral en la capital chiapaneca.

Según datos de 2024, Tuxtla contaba con alrededor de 305 mil personas ocupadas, y una cifra aproximada de 11,352 personas desocupadas, esto representaba una tasa de desempleo del 4.2 %, una de las más altas entre las ciudades mexicanas en ese momento, para finales de ese mismo año y principios de 2025, otras mediciones sugieren que la tasa pudo haber aumentado hasta un 4.6 %, lo que implicaría que entre 14 mil y 15 mil personas estarían sin empleo en el municipio.

Si bien las cifras pueden variar según la fuente y el periodo analizado, los datos disponibles coinciden en que Tuxtla Gutiérrez ha mantenido niveles de desocupación superiores al promedio estatal; esto puede deberse a factores como el crecimiento urbano, la migración o la informalidad laboral, en ausencia de datos municipales oficiales más recientes, estas estimaciones ofrecen una visión cercana a la realidad actual del empleo en la capital chiapaneca.