Explosión en edificio de Santa María La Ribera deja al menos 2 heridos

Al menos dos personas resultaron heridas tras una explosión al interior de un edificio ubicado en la colonia Santa María La Ribera, perteneciente al perímetro de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Los afectados fueron atendidos por cuerpos de emergencia que arribaron al área.

Los primeros reportes del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México arrojan que la explosión se derivó tras un flamazo por aparente acumulación de gas. Los daños se registraron en el segundo piso del inmueble ubicado en la calle Amado Nervo, un auto de estacionamiento y dos personas con quemaduras superficiales.

En el sitio se realizaba una reparación a una instalación de Gas L.P, sin embargo, al tratarse de una fuga el contenido se acumuló derivando en el siniestro que dejó dos personas heridas. Por su parte, vulcanos de la capital, alrededor de las 12:30 horas informaron sobre un flamazo.

"Recibimos reporte de flamazo en colonia Santa María la Ribera, en Cuauhtémoc; acudimos al lugar para verificar la situación y mantener informada a la ciudadanía", se lee en el breve posicionamiento de las autoridades

Se espera que autoridades de la CDMX abran una carpeta de investigación para esclarecer el origen del incendio. Al perímetro arribaron personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) con el objetivo de recoger las indagatorias correspondientes del caso en Santa María La Ribera.

?? Recibimos reporte de #Flamazo en colonia Santa María la Ribera, en @AlcCuauhtemocMx; acudimos al lugar para verificar la situación y mantener informada a la ciudadanía. uD83DuDE92 #VulcanosEnCamino @JefeVulcanoCova. pic.twitter.com/FeYqOoVTbN — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) August 19, 2025

Guía para prevenir una acumulación de gas en la CDMX Asegúrate de que las áreas donde se utilizan aparatos a gas (cocinas, calentadores de agua) estén bien ventiladas.

Realiza inspecciones periódicas de las instalaciones de gas, incluyendo tuberías, mangueras, válvulas y aparatos

Evita el uso de fuego cerca de las tuberías de gas y apaga los electrodomésticos que utilizan gas cuando no estén en uso

Antes de salir de casa o al finalizar su uso, asegúrate de cerrar las llaves de paso del gas y las perillas de los aparatos.