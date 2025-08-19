Exigen justicia | Sujetos son grabados arrastrando un perrito con su moto en Chiautla, Puebla

Un nuevo video en redes sociales ha causado indignación en Internet porque en él se aprecia a dos sujetos que viajan a bordo de una motoneta, mientras uno de ellos va arrastrando a un perrito por varias calles del municipio de Chiautla de Tapia, Puebla.

Tras la publicación de las imágenes del maltrato animal diversas organizaciones han exigido a las autoridades municipales y estatales que se identifique a los responsables y se haga justicia castigando a los autores materiales de este crimen contra un ser indefenso.

De acuerdo con la denuncia pública hecha en la cuenta X, @QuePocaMadre_Mx, los hechos ocurrieron en la colonia Santa Ana Tecolapa, al parecer uno de los responsables, el que sostiene al perrito del collar al parecer es una menor de edad.

Leyenda

Video genera molestia e indignación por el maltrato animal

Hasta el momento se desconoce el estado de salud del perrito y una postura oficial por parte de las autoridades del municipio de Chiautla de Tapia y de la Fiscalía de Puebla sobre estos hechos de crueldad animal en el que participaron dos personas.

El video de este maltrato ha sido reproducido mil veces a menos de 8 horas de su publicación y ha generado molestia e indignación por ejemplo una usuaria escribió: "Terrible la crueldad hacia los animales indefensos, y ninguna autoridad se ha pronunciado y proponer leyes más severas para castigar a maltratadores ASCO de tanta impunidad".