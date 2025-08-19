Estos son TODOS los estados donde habrán fuertes lluvias, HOY martes 19 de agosto

México está experimentando las ondas tropicales 23 y 24 juntas por lo que diferentes zonas del país presentaran fuertes lluvias, chubascos y tormentas eléctricas a lo largo de este martes, 19 de agosto. De acuerdo con la información presenta por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), estos son todos los estados donde la gente deberá estar prevenida ante posibles inundaciones y fuertes precipitaciones a lo largo del día.

En la información presentada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se indicó que algunos de los estados donde se presentarán las fuertes lluvias podrían tener precipitaciones desde 25 milímetros, pero también que otras entidades podrían llegar a tener hasta 150 mm. Mejor vamos a presentar la lista completa de los estados donde se podrían presentar los chubascos.

Las fuertes lluvias se presentarán a lo largo de este 19 de agosto. En algunas entidades se vivirán en las primeras horas del día, mientras que en otros estados se harán presentes para la tarde o noche. El norte del país será uno de los lugares que más se verá afectado por el monzón mexicano para este martes. En el informe del SMN se indica que seis estados serán los más afectados.

Sonora presentará lluvias muy fuertes

Chihuahua presentará lluvias muy fuertes

Durango presentará lluvias fuertes

Sinaloa presentará lluvias muy fuertes

Nayarit presentará lluvias fuertes

Baja California Sur presentará lluvias con intervalos de chubascos

La zona norte del país presentará lluvias fuertes | Cuartoscuro

Pronóstico de lluvias para este 19 de agosto

La onda tropical 23 presentará un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central que tendrá interacción con el ingreso de aire húmedo del Golfo de México con inestabilidad atmosférica. Esta situación hará que se presenten lluvias puntuales en la zona de Oaxaca. Fuertes lluvias en Veracruz, Guerrero y Michoacán. Dejamos toda la lista de los estados afectados en estas zonas.

Gracias a la onda tropical 23 las costas de Michoacán y el oeste de país vivirán lluvias fuertes en estados como Jalisco y Colima. Mientras que la onda tropical 24 entrará por la península de Yucatán y generará una vaguada en niveles medios frente a las costas de Quintana Roo.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (oeste) y Chiapas (oeste).

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Nuevo León, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Estado de México, Morelos, Puebla, Tamaulipas, Tabasco y Campeche.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, San Luis Potosí, Tlaxcala y Cuidad de México.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

Algunos estados presentarán inundaciones | Cuartoscuro

Pronóstico por regiones para este 19 de agosto

Valle de México: presentará cielos despejados por la mañana. Para el medio día pasará a medio nublado con bancos de niebla en las zonas altas y un ambiente fresco. Durante la tarde se vivirá un ambiente cálido con cielos nublados y posibilidades de chubascos y lluvias fuertes en el Estado de México. En algunas zonas se vivirán descargas eléctricas y la posibilidad de granizo. En la CDMX se presentarán lluvias y chubascos para la tarde.

Península de Baja California: por la mañana se contará con cielos despejados a medio nublados. La costa occidente y noreste de Baja California contará con bancos de niebla. Para la tarde se contará con un clima cálido, pero con posibilidades de chubascos en Baja California Sur.

Pacífico: En la zona norte se presentarán lluvias puntuales muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Sonora y Sinaloa que podrían provocar inundaciones gracias a las fuertes rachas de vientos. En la zona centro se presentarán lluvias muy fuertes en Michoacán y fuertes en Jalisco, Nayarit y Colima con posibilidades de descargas eléctricas. En la zona sur amanecerán con cielos nublados y bancos de niebla. Oaxaca, Guerrero y Chiapas presentará lluvias fuertes e intensas para la tarde.

Golfo de México: despertarán con bancos de niebla en la zona alta. En Veracruz se vivirán lluvias muy fuertes para la tarde; mientras que en Tamaulipas y Tabasco serán puntales fuertes. Estas precipitaciones podrían generar el incremento de los ríos y arroyos, por lo que se podrían vivir inundaciones y deslaves en algunas zonas de estos estados. México sufrirá fuertes lluvias debido a la onda tropical 23 y 24 | SMN

Península de Yucatán: para la tarde se vivirá un ambiente cálido a caluroso, pero con altas posibilidades de lluvias puntuales muy fuertes en Yucatán y Quintana Roo. En Campeche serán lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas que pueden generar encharcamientos e inundaciones en algunas partes del estado.

Mesa Norte: La zona de San Luis, Durango, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León presentarán ambientes cálidos para la tarde con temperaturas de hasta 35ºC, pero con lluvias que irán desde muy fuertes a puntualmente fuertes, por lo que las personas deberán ser precavidas de posibles inundaciones provocadas de las fuertes rachas de vientos.

Mesa Central: Tlaxcala, Puebla, Guanajuato, Morelos, Querétaro e Hidalgo vivirán un clima nublado vivirán lluvias que irán desde aisladas a fuertes y chubascos en algunos de estos estados. En Morelos y Puebla se espera que el incremento de agua en los ríos y arroyos provoque deslaves, inundaciones y encharcamientos en algunas zonas. Se deben tomar precauciones.