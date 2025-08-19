Estas son las 9 colonias que se quedarán SIN AGUA este miércoles 20 de agosto

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó que al menos nueve colonias de la alcaldía Magdalena Contreras en la Ciudad de México no tendrán suministro de agua este miércoles 20 de agosto, debido a trabajos de mantenimiento, en El Heraldo de México te contamos todos los detalles.

Segiagua informó que desde las 10:00 horas de este miércoles se realizarán trabajos de mantenimiento a la red eléctrica de los tanques Pájaros 1 y Pajaros 2, lo que ocasiona una suspensión temporal de su operación, estos tanques sirven agua a varias colonias de la Magdalena Contreras. La información enmarca que las colonias afectadas serán:

El Tanque

Cerro del Judío

Pueblo de San Bernabé

Vista Hermosa

El Rosal

Los Padres

Las Cruces

Atacaxco

Las Palmas

La información asegura que el servicio de suministro de agua se normalizará cerca de las 16:00 horas del mismo miércoles, cuando concluyan los trabajos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sin embargo, invitan a la comunidad a seguir los canales de información oficial en Facebook, X y Whatsapp.

Colonias sin agua este 20 de agosto

¿Cómo solicitar una pipa de agua?

Se estima que el tiempo que estas colonias estén sin suministro de agua sea de aproximadamente 6 horas, por lo que no debería de representar un desabasto total en las familias de estas colonias, sin embargo, en caso de necesitar una pipa de agua puedes solicitarla siguiendo los siguientes pasos:

Vía presencial deberás acudir a la oficina de atención ciudadana más cercana a tu domicilio y proporcionar la información correspondiente, ahí se te dará un número de folio que deberás de dar al operador de la pipa cuando acuda a tu domicilio. En este ENLACE puedes revisar las oficinas a las que puedes ir.

El servicio es totalmente gratutito

También puedes solicitar una pipa de forma telefónica al número 5556040127 ext 4203, el proceso será el mismo, recuerda que este trámite es totalmente gratuito para todos los habitantes de la Ciudad de México que no tengan servicio de agua potable.

