Estas 2 alcaldías de CDMX amanecerán con frío este miércoles 20 de agosto

Las previsiones meteorológicas para el Valle de México y la Megalópolis indican que por la mañana habrá cielo parcialmente nublado y bancos de niebla.

En 2 alcaldías de la Ciudad de México, las temperaturas mínimas llegarán hasta los 0 grados centígrados. Foto: Cuartoscuro / PNGWing

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que las alcaldías de la Ciudad de México con las temperaturas mínimas más bajas este miércoles 20 de agosto de 2025 serán Cuajimalpa de Morelos y La Magdalena Contreras.

De acuerdo con el Pronóstico del Tiempo por Municipios, en Cuajimalpa de Morelos, el termómetro llegará a los 10 grados centígrados durante la madrugada del miércoles, alrededor de las 4:00 horas y se mantendrá así hasta las 7:00 horas. En La Magdalena Contreras la temperatura mínima, que también será de 10 grados, se sentirá entre las 3:00 y las 7:00 horas.

Las previsiones meteorológicas para el Valle de México y la Megalópolis indican que por la mañana habrá ambiente fresco a templado en la región, con cielo parcialmente nublado y bancos de niebla en zonas altas del Valle de México, mientras que por la tarde el ambiente será cálido, con cielo medio nublado a nublado, y probabilidad de lluvias y chubascos dispersos de 5 a 25 milímetros, acompañados de descargas eléctricas en la Ciudad de México.

Foto: Servicio Meteorológico Nacional

Así puedes evitar riesgos a tu salud ante las bajas temperaturas

Si vives en alguna de las zonas altas de la Ciudad de México donde la temperatura podría descender hasta los 0 grados centígrados, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México sugiere atender las siguientes recomendaciones:

  • Evita cambios bruscos de temperatura.
  • Usa al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.
  • Cubre tu nariz y boca cuando salgas al exterior.
  • Ingiere abundantes líquidos y alimentos ricos en vitamina C, que ayudan a fortalecer tu sistema inmunológico.
  • Usa crema para hidratar y proteger la piel del frío.
  • No fumes en lugares cerrados ni cerca de menores de edad, adultos mayores o personas enfermas.
  • En caso de presentar algún malestar, acude al centro de salud más cercano.
Si vives en una de las zonas altas de la CDMX donde habrá bajas temperaturas, cubre tu nariz y boca cuando salgas al exterior. Foto: Cuartoscuro.

Evita el uso de anafres y resguarda a tus mascotas

La SGIRPC hace un llamado a la población de las zonas altas donde habrá bajas temperaturas a evitar el uso de anafres o braseros dentro de lugares cerrados; si se usan, deben colocarse en lugares ventilados y apagarse antes de salir o ir a dormir para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Asimismo, exhorta a resguardar del frío a los animales de compañía, de preferencia en lugares cerrados y estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana.

 

