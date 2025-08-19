Estas 2 alcaldías de CDMX amanecerán con frío este miércoles 20 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que las alcaldías de la Ciudad de México con las temperaturas mínimas más bajas este miércoles 20 de agosto de 2025 serán Cuajimalpa de Morelos y La Magdalena Contreras.

De acuerdo con el Pronóstico del Tiempo por Municipios, en Cuajimalpa de Morelos, el termómetro llegará a los 10 grados centígrados durante la madrugada del miércoles, alrededor de las 4:00 horas y se mantendrá así hasta las 7:00 horas. En La Magdalena Contreras la temperatura mínima, que también será de 10 grados, se sentirá entre las 3:00 y las 7:00 horas.

Las previsiones meteorológicas para el Valle de México y la Megalópolis indican que por la mañana habrá ambiente fresco a templado en la región, con cielo parcialmente nublado y bancos de niebla en zonas altas del Valle de México, mientras que por la tarde el ambiente será cálido, con cielo medio nublado a nublado, y probabilidad de lluvias y chubascos dispersos de 5 a 25 milímetros, acompañados de descargas eléctricas en la Ciudad de México.

Foto: Servicio Meteorológico Nacional

Así puedes evitar riesgos a tu salud ante las bajas temperaturas

Si vives en alguna de las zonas altas de la Ciudad de México donde la temperatura podría descender hasta los 0 grados centígrados, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México sugiere atender las siguientes recomendaciones:

Evita cambios bruscos de temperatura .

. Usa al menos tres capas de ropa , de preferencia de algodón o lana.

, de preferencia de algodón o lana. Cubre tu nariz y boca cuando salgas al exterior .

. Ingiere abundantes líquidos y alimentos ricos en vitamina C , que ayudan a fortalecer tu sistema inmunológico.

, que ayudan a fortalecer tu sistema inmunológico. Usa crema para hidratar y proteger la piel del frío .

. No fumes en lugares cerrados ni cerca de menores de edad, adultos mayores o personas enfermas.

o personas enfermas. En caso de presentar algún malestar, acude al centro de salud más cercano.

Si vives en una de las zonas altas de la CDMX donde habrá bajas temperaturas, cubre tu nariz y boca cuando salgas al exterior. Foto: Cuartoscuro.

Evita el uso de anafres y resguarda a tus mascotas

La SGIRPC hace un llamado a la población de las zonas altas donde habrá bajas temperaturas a evitar el uso de anafres o braseros dentro de lugares cerrados; si se usan, deben colocarse en lugares ventilados y apagarse antes de salir o ir a dormir para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Asimismo, exhorta a resguardar del frío a los animales de compañía, de preferencia en lugares cerrados y estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana.