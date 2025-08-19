Estas 2 alcaldías de CDMX amanecerán con frío este miércoles 20 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que las alcaldías de la Ciudad de México con las temperaturas mínimas más bajas este miércoles 20 de agosto de 2025 serán Cuajimalpa de Morelos y La Magdalena Contreras.
De acuerdo con el Pronóstico del Tiempo por Municipios, en Cuajimalpa de Morelos, el termómetro llegará a los 10 grados centígrados durante la madrugada del miércoles, alrededor de las 4:00 horas y se mantendrá así hasta las 7:00 horas. En La Magdalena Contreras la temperatura mínima, que también será de 10 grados, se sentirá entre las 3:00 y las 7:00 horas.
Las previsiones meteorológicas para el Valle de México y la Megalópolis indican que por la mañana habrá ambiente fresco a templado en la región, con cielo parcialmente nublado y bancos de niebla en zonas altas del Valle de México, mientras que por la tarde el ambiente será cálido, con cielo medio nublado a nublado, y probabilidad de lluvias y chubascos dispersos de 5 a 25 milímetros, acompañados de descargas eléctricas en la Ciudad de México.
Así puedes evitar riesgos a tu salud ante las bajas temperaturas
Si vives en alguna de las zonas altas de la Ciudad de México donde la temperatura podría descender hasta los 0 grados centígrados, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México sugiere atender las siguientes recomendaciones:
- Evita cambios bruscos de temperatura.
- Usa al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.
- Cubre tu nariz y boca cuando salgas al exterior.
- Ingiere abundantes líquidos y alimentos ricos en vitamina C, que ayudan a fortalecer tu sistema inmunológico.
- Usa crema para hidratar y proteger la piel del frío.
- No fumes en lugares cerrados ni cerca de menores de edad, adultos mayores o personas enfermas.
- En caso de presentar algún malestar, acude al centro de salud más cercano.
Evita el uso de anafres y resguarda a tus mascotas
La SGIRPC hace un llamado a la población de las zonas altas donde habrá bajas temperaturas a evitar el uso de anafres o braseros dentro de lugares cerrados; si se usan, deben colocarse en lugares ventilados y apagarse antes de salir o ir a dormir para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.
Asimismo, exhorta a resguardar del frío a los animales de compañía, de preferencia en lugares cerrados y estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana.