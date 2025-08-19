Esta es la multa por desperdiciar agua lavando autos o banquetas en Guadalajara

Aunque para muchas personas sea más fácil y cómodo lavar sus automóviles, banquetas, paredes, cocheras, calles o cualquier objeto, esta práctica es considerada como un acto en contra de la norma en Guadalajara. A fin de evitar que este tipo de actos se siga llevando a cabo, el gobierno local tiene una multa específica para los infractores.
Esta se encuentra estimada en la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2025. Justo en el Capítulo XVII, el cual incluye todo lo relacionado a las sanciones por violaciones al uso y aprovechamiento del agua se incluye un apartado en el cual se establece que las siguientes serán las penas económicas por esta acción.
- En el caso de haber infringido la disposición para uso habitacional la multa será de 150 veces la Unidad de Medida y Actualización, lo cual significa una pena de 16, 971 pesos.
- Si se hizo para uso industrial, la sanción será de 500 veces la Unidad de Medida y Actualización, lo cual equivale a 56,570 pesos.
¿Cuál es la multa por desperdiciar agua en Guadalajara?
Estas no son las únicas sanciones que hay para la gente en caso de que incurran en algún desperdicio de agua, debido a que las personas que vivan en Guadalajara y cometan esta infracción serán sometidas a otro tipo de castigo.
Cualquier persona que tire el agua, la desvíe para impedir el uso a otras personas en cualquier medio serán castigadas con un arresto de 12 a 24 horas, así como a una pena económica de 20 a 50 veces la Unidad de Media y Actualización.
Esto significa una multa de 2,262 pesos hasta 5,657 pesos. La cantidad dependerá de la decisión de un juez cívico, quien se encarga de castigar este tipo de actos. Entre mayor sea la consecuencia de estos, hechos, mayor será el dinero que deberá pagar el infractor.
5 consejos para no tener que usar manguera para lavar tu carro
A fin de evitar que sean sometidos a multas o a arrestos, las personas que desean lavar sus autos, enseres o inclusive sus domicilios pueden optar por seguir las siguientes recomendaciones con las cuales además podrán ahorrar agua.
- Usar dos cubetas: una con jabón diluido en agua y una más con agua para enjuagar.
- Usar toallas de microfibras, ya que los trapos viejos pueden generar más espumo o suciedad.
- Trabaja por secciones y de arriba hacia abajo.
- Usa un pulverizador de agua para depositarle agua en el depósito en lugar de usar la manguera directamente.
- Busca productos que ayuden a reducir la cantidad de enjuague o sean de lavado en seco.