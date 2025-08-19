Esta es la multa por desperdiciar agua lavando autos o banquetas en Guadalajara

Aunque para muchas personas sea más fácil y cómodo lavar sus automóviles, banquetas, paredes, cocheras, calles o cualquier objeto, esta práctica es considerada como un acto en contra de la norma en Guadalajara. A fin de evitar que este tipo de actos se siga llevando a cabo, el gobierno local tiene una multa específica para los infractores.

Esta se encuentra estimada en la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2025. Justo en el Capítulo XVII, el cual incluye todo lo relacionado a las sanciones por violaciones al uso y aprovechamiento del agua se incluye un apartado en el cual se establece que las siguientes serán las penas económicas por esta acción.

la multa será de 150 veces la Unidad de Medida y Actualización, lo cual significa una pena de 16, 971 pesos. Si se hizo para uso industrial, la sanción será de 500 veces la Unidad de Medida y Actualización, lo cual equivale a 56,570 pesos.

Hay varias multas por usar mangueras para enjuagar autos o enseres. FOTO: Archivo.

¿Cuál es la multa por desperdiciar agua en Guadalajara?

Estas no son las únicas sanciones que hay para la gente en caso de que incurran en algún desperdicio de agua, debido a que las personas que vivan en Guadalajara y cometan esta infracción serán sometidas a otro tipo de castigo.

Cualquier persona que tire el agua, la desvíe para impedir el uso a otras personas en cualquier medio serán castigadas con un arresto de 12 a 24 horas, así como a una pena económica de 20 a 50 veces la Unidad de Media y Actualización.

Esto significa una multa de 2,262 pesos hasta 5,657 pesos. La cantidad dependerá de la decisión de un juez cívico, quien se encarga de castigar este tipo de actos. Entre mayor sea la consecuencia de estos, hechos, mayor será el dinero que deberá pagar el infractor.

Lavar un auto con manguera puede gastar mucha agua. FOTO: Archivo.

5 consejos para no tener que usar manguera para lavar tu carro

A fin de evitar que sean sometidos a multas o a arrestos, las personas que desean lavar sus autos, enseres o inclusive sus domicilios pueden optar por seguir las siguientes recomendaciones con las cuales además podrán ahorrar agua.