Esta es la gasolinera más barata del país; se encuentra en Zapopan

El costo de la gasolina en el país es uno de las consultas más solicitadas por los automovilistas la cual cada semana, las autoridades federales se encargan de informar sobre el tema a través de la Conferencia del Pueblo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde en esta ocasión identificaron la gasolinera donde más barato ofrecen el combustible.

Iván Escalante Ruiz, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), es el encargado de dar cada semana el corte del monitoreo que realiza la dependencia en las gasolineras de todo el país para identificar tanto los lugares donde se vende más barata la gasolina, así como los sitios en donde la ofertan a un mayor costo.

El análisis de los costos de la gasolina que el gobierno de México encabezado por Claudia Sheinbaum realiza es presentado en la conferencia de prensa matutina durante todos los lunes. El seguimiento a la revisión de costos del combustible se da en la sección "Quién es Quién en los precios de los combustibles".

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina en el país?

De acuerdo con la Profeco, en su último corte informativo precisó que del 4 al 10 de agosto de este 2025, el costo promedio por el litro de gasolina se ofertó en toda la República Mexicana en un precio menor a 24 pesos en el caso de las gasolinas regular y premium. En ese sentido los costo de la gasolina son:

Gasolina regular: 23.56 pesos por litro.

Gasolina premium: 25.68 pesos por litro.

Diésel: 26.25 pesos por litro.

La gasolina más barata del pais se vende en Zapopan. Foto: Profeco

Pero, destacó un centro de distribución ubicada en la perla tapatía donde el costo por litro de gasolina fue el más barato que se oferta en todo el país, cuya gasolinera se encuentra en el municipio de Zapopan en el estado de Jalisco. En ese lugar el precio del litro de combustible fue de 23.16 pesos para la gasolina regular.

La gasolinera donde se vende la gasolina más barata en México está localizada en la gasolinera ubicada en Zapopan sobre el Anillo Periférico Sur número 2100, dentro del Fraccionamiento Paseos del Sol. Asimismo, el precio del Diésel también se ofertó a bajo costo en la misma gasolinera de la marca PetroBlue.

¿En dónde se vende más barata la gasolina?

El precio del Diésel en 24.13 pesos fue en la gasolinera ubicada en la avenida Colón número 4278, perteneciente en la localidad de San Pedro Tlaquepaque. De acuerdo con la Profeco, la clasificación del precio de la gasolina se construye a partir de los precios reportados a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) por los permisionarios de venta al público de gasolinas y diésel.

La gasolina más cara del país se vende en Saltillo. Foto: Profeco

Mientras que el sitio donde ofertan el litro de gasolina con el precio más alto fue ubicado en la gasolinera de la marca Petro Seven que se encuentra en Saltillo, Coahuila, al dar el litro del combustible regular en 24.99 pesos. Mientras que el Diésel se vendió en 27.99 pesos el litro en la gasolinera de la marca Gulf en Cancún, Quintana Roo.

Para conocer el resto de los precios en cada gasolinera del país, la Profeco pone a disposición en su portal web un buscador donde se debe seleccionar la entidad federativa así como el municipio para conocer el costo del combustible. “Este sitio ha sido creado para brindar información actualizada sobre las estaciones de servicio que comercializan gasolina y diésel con los precios más altos y más bajos de la República Mexicana”, precisa.

No obstante, la Profeco precisa en su sitio web: “Los precios aquí mostrados se encuentran sujetos a cambios, ya que algunos distribuidores pueden variar sus precios, por lo que deben ser considerados como precios referencia”.