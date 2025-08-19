Escobedo invierte en entrenamiento policial de primer nivel

La construcción del Centro de Entrenamiento de Tiro Real en Escobedo avanza con paso firme en el municipio y este martes autoridades municipales visitaron este proyecto que busca elevar la capacidad operativa de PROXPOL y consolidar al municipio como referente nacional en profesionalización policial.

La supervisión fue encabezada por José Antonio Quiroga, secretario Técnico del Gabinete; Felipe Canales, secretario del Ayuntamiento, y Marco Antonio Zavala, secretario de Seguridad Ciudadana. Martiniano Rueda, secretario de Obras Públicas, explicó el desarrollo del proyecto.

Durante esta visita realizada a las instalaciones de la Academia de Formación Policial y Capacitación Continua se informó que la obra registra un 30 por ciento de avance. Se explicó que se trabaja de manera coordinada con especialistas en equipo técnico para asegurar que la instalación cumpla con los requerimientos del proyecto. La conclusión está prevista para finales de este año.

Crean infraestructura para una mejor policía. FOTO: gobierno de Escobedo.

Entrenamiento de élite para reducir riesgos en Escobedo

Este espacio permitirá a los elementos entrenar en escenarios controlados que simulan condiciones tácticas reales, como es el uso de armas de fuego, sonidos de alta intensidad y situaciones de alto riesgo.

El nuevo centro fortalecerá habilidades tácticas, mejorará la capacidad de reacción bajo presión y reducirá riesgos en operativos reales. Todo gracias a una infraestructura de última generación alineada a estándares internacionales.

Con este tipo de proyectos, el gobierno Municipal fortalece a su institución policial y consolida una estrategia integral de seguridad pública que garantiza entornos más seguros y una mejor calidad de vida para todas las familias.

Tendrá lo mejor en tecnología para el aprendizaje de los elementos. FOTO: gobierno de Escobedo.

Una estrategia alineada al Plan de Seguridad Nacional

La obra se enmarca en el Plan de Seguridad Nacional impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, que apuesta por corporaciones municipales más preparadas, cercanas y eficaces.

Actualmente Escobedo cuenta con una corporación certificada internacionalmente por CALEA. Una Policía comprometida con la comunidad y con la reconstrucción del tejido social como base de una paz duradera.



