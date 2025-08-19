“Es muy importante que el espacio público lo podamos usar entre todos”: Xóchitl Bravo

Xóchitl Bravo, coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México (CDMX), celebró la aprobación de reformas a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y adelantó que vendrá acompañada de una campaña de concientización.

“Es muy importante que el espacio público lo podamos usar entre todas y entre todos, que haya convivencia armónica entre los peatones, ciclistas, las personas que utilizan sistemas de movilidad eléctrica entre todos los que utilizan vías primerias y secundarias de la ciudad”, precisó Xóchitl Bravo.

Foto: El Heraldo de México

En entrevista para Horizonte H con Héctor Jiménez Landín de El Heraldo Televisión que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, puntualizó que esta iniciativa fue votada por unanimidad por todos los grupos parlamentarias, dijo que desde ahora la Ley de Movilidad se enuncia lo que es la “Micromovilidad eléctrica, los scooters, las motocicletas eléctricas, las bicicletas eléctricas”.

“Ahora lo que sigue es reglamentarlo, regularlo y que la Secretaría de Movilidad pueda tener todos los instrumentos necesarios para poder hacerlo”, dijo Xóchitl Bravo.

Foto: El Heraldo de México

Refirió que a partir de que se publique la ley tendrán 365 días para poder crear todos los distintos instrumentos que se requieren como licencia o placas y que están esperando lograrlo lo más pronto posible.