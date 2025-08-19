En pants y tennis, así deportaron a Julio César Chávez Jr a México

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó, a través de la ficha del Registro Nacional de Detenciones (RND), que el boxeador mexicano, Julio César Chávez Junior, fue deportado a México tras ser detenido en Estados Unidos por presunots nexos con el cártel de Sinaloa.

Las autoridades federales de México ingresaron al hijo de la leyenda del box, Julio César Chávez, al penal de máxima seguridad en Hermosillo, Sonora, a donde llegó a las 11:53 horas del lunes 18 de agosto, aunque el documento sobre la depoertación se publicó poco antes de las 09:00 horas.

Noticias Relacionadas Julio César Chávez Jr ingresa a penal de máxima seguridad en Hermosillo, Sonora

De acuerdo con la ficha del RND, el campeón mundial de box es identificado por las autoridades con el alias de "El Junior" y cuenta con las siguientes señas características:

Nombre: Julio César Chávez Carrasco

Alias: El Junior

Estatura: 1.87 metros

Vestimenta: Pants negro, playera blanca, sudadera negra con gorro, tennis rojos

Autoridad que efectuó la detención: Policía Federal Ministerial

Autoridad que lo tiene a su disposición: Juez federal de la garita Dennis De Concini

Ubicación Actual: de la garita Dennis De Concini se realizó el traslado a los separos de la jefatura de la Policía Federal Ministerial en Hermosillo, Sonora.

¿Por qué y cuándo fue detenido elboxeador mexicano Julio César Chávez Jr?

El pasado 3 de julio y posteriormente a su pelea con el infuencer Jake Paul, Julio César Chávez Carrasco fue detenido por segunda ocasión en Estados Unidos, en donde ya había sido detenido en el 2012 por conducir bajo los efectos del alcohol. En esta segunda ocasión, el hecho se agravó no sólo por la reincidencia, sino también porla condición migratoria y los supuestos nexos con el cártel de Sinaloa.

En agosto de 2023, Chávez Jr ingresó a Estados Unidos con una visa de turista pero el abril de 2025 comenzó a tramitar su Green Card, argumentando su matrimonio con Frida Chávez, ciudadana estadounidense que estuvo casada con Édgar Guzmán, hijo de "El Chapo" Guzmán, lo que supuestamente ligaría alboxeador con el cártel de Sinaloa.