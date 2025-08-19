Embajador de EU filtra primera FOTO de Julio César Chávez tras su deportación a México

Julio César Chávez Jr ya se encuentra en territorio mexicano para responder ante la justicia por sus presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa y tras un día de su deportación ya se dio a conocer cómo es que luce el pugilista mexicano luego de haber pasado mes y medio recluido en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Fue el pasado 2 de julio cuando Julio César Chávez Jr fue detenido en California por personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) debido a que se encontraba de forma ilegal en territorio estadounidense por el vencimiento de su visa, por lo que tras ser internado en un centro de detención fue sometido a un proceso conocido como deportación acelerada.

Julio César Chávez Jr deberá enfrentar a la justicia mexicana por sus supuestos vínculos con el Cartel de Sinaloa. Foto: IG: jcchavezjr

Las autoridades estadounidenses catalogaron a “El Junior” como una amenaza para la seguridad pública debido a que señalaron que es un miembro activo del “Cartel de Sinaloa”, además, se informó que tras su deportación sería entregado a las autoridades mexicanas debido a su presunta responsabilidad en la comisión en los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas, cargos por los que tenía activa una orden de aprehensión desde marzo desde 2023.

"El Junior" fue deportado a México la mañana del lunes 18 de agosto. Foto: IG: jcchavezjr

Julio César Chávez Jr ya se encuentra internado en un penal de máxima seguridad, así luce tras su deportación

En un mensaje que el Embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson publicó a través de X expone la primera fotografía de Julio César Chávez Jr. tras su proceso de extradición, acompañado con elementos de seguridad para entregarlo a las autoridades mexicanas.

"Esta acción refleja la sólida cooperación entre nuestros gobiernos demostrando que la colaboración ofrece resultados y fortalece la seguridad en ambas naciones", se lee en la publicación.

El pugilista aparece esposado con una playera con un estampado y pantalón de vestir color azul.

@DHSgov deportó a Julio César Chávez Jr. a las autoridades mexicanas para que enfrente los cargos conforme a la justicia de su país. Esta acción refleja la sólida cooperación entre nuestros gobiernos, demostrando que la colaboración ofrece resultados y fortalece la seguridad de… pic.twitter.com/q3NdKcNnAv — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 19, 2025

De acuerdo con la información disponible en el portal del Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la deportación de Julio César Jr se concretó la mañana del lunes 18 de agosto a través de la garita Dennis DeConcini en Nogales, Sonora y en cuanto estuvo en territorio mexicano fue detenido elementos de la Policía Federal Ministerial, quienes se encargaron de trasladar al boxeador al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11 de Hermosillo, Sonora donde será puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

Tras la detención de Julio César Chávez Jr, el icónico “Señor Nocaut” ha salido en defensa de su heredero y aunque ha reconocido que debido a su fama, tanto él como su familia “conocen a todos los buenos y malos de Sinaloa”, esto no significa que su heredero sea un delincuente o que pertenezca a algún grupo delictivo, por lo que se ha mostrado confiado en que su hijo saldrá bien librado de las acusaciones que pesan en su contra, además, el ex pugilista ha declarado que se siente confiado en el actuar de las autoridades nacionales.

"Mi hijo ni en cuenta, si mi hijo fuera culpable estuviera preocupado, al contrario, dice "¿todo eso dicen de mí? yo no pertenezco a ningún cártel". Mi hijo no pertenece a ningún cártel, ni vende armas. Mi hijo es inocente de todo lo que se le acusa, estamos tranquilos, no hay nada", fue una de las últimas declaraciones que realizó Julio César Chávez en torno a la situación legal de “El Junior”.