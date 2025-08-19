El ISSSTE se está incorporando al programa “La Clínica es Nuestra” para mejorar su infraestructura: Martí Batres

Martí Batres, Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), recordó que el Instituto se está incorporando al programa “La Clínica es Nuestra” para mejorar su infraestructura.

Explicó que gracias a este programa se ha logrado brindar 1 millón de pesos a cada clínica y que ya son 562 las clínicas que recibieron este recurso, refirió que lo mejor es que los derechohabientes deciden qué hacer con estos recursos a través de las asambleas, compartió que en su mayoría prefieren invertirlo en sistemas de video vigilancia, refrigeradores, rampas, entre otros.

“Hay que mover al ISSSTE, hay que rescatarlo, afortunadamente tenemos todo el apoyo de la Presidenta para ello, sí se están haciendo muchas cosas”, enfatizó Martí Batres.

Foto: El Heraldo de México

ISSSTE estrena hospitales en diferentes entidades

En entrevista con Blanca Becerril para Reporte H de El Heraldo Radio que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, detalló que el ISSSTE tendrá una nueva clínica en Oaxaca con 250 camas estables.

Además se inaugurarán clínicas en Playa del Carmen, Tecámac, señaló que muchas de estas clínicas comenzaron a construirse durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y ahora son inauguradas en la administración de la Presidenta Claudia Shienbaum.

ISSSTE incrementó sus ambulancias a 695: Martí Batres

Martí Batres anunció que se incrementó el número de ambulancias al pasar de 486 ambulancias a 695, dijo que aunque la mayoría son de traslados, hay otras para urgencias.

“Nosotros tenemos ambulancias de traslado y urgencias con un equipamiento muy moderno”, precisó Martí Batres.

Martí Batres destaca que lograron rescatar SUPERISSSTE

El titular del ISSSTE señaló que lograron rescatar SUPERISSSTE, que anteriormente llegó a ser la primera cadena de supermercados y comenzó a decaer hace tres sexenios.