Doctor deja comida familiar para atender un parto en calles de Torreón VIDEO

Una afortunada coincidencia puso en el camino de una madre que se encontraba dando a luz dentro de un auto a un experto ginecólogo, quien logró atender un parto de gran dificultad.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo 17 de agosto, cuando el doctor Sergio Caldera, reconocido especialista de la zona de La Laguna, se dirigía junto a sus hijos a una comida familiar.

Sin embargo, al escuchar los gritos de auxilio de una mujer que acompañaba a una joven que se encontraba en plena labor de parto al interior de un automóvil, el galeno decidió actuar.

El parto se complicó debido a que el recién nacido se encontraba con el cordón umbilical enredado en el cuello, por lo que el galeno tuvo que echar mano de todo el conocimiento que ha acumulado en más de 15 años de experiencia para salvar al niño y a su mamá.

Al final el incidente, que aconteció en calles de la colonia Lomas del Renacimiento en Torreón, Coahuila, acabó de forma feliz, pues tanto la madre como el recién nacido se encuentran en buen estado de salud.

En tanto, la labor del médico fue reconocida tanto por ciudadanos como por las personas que se enteraron del hecho mediante la publicación hecha por el propio Caldera en redes sociales.