Detienen a quinto sospechoso por el secuestro agravado de la maestra Irma Hernández

Uno de los presuntos responsables de la tortura y asesinato de Irma Hernández, profesora jubilada y taxista de la localidad de Álamo Temapache, al norte de Veracruz, fue capturado por autoridades estatales.

Mediante un comunicado de prensa, la Fiscalía General del Estado de Veracruz señaló que José Ramón “N” fue detenido como presunto responsable del secuestro agravado de la profesora, ocurrido el pasado 18 de julio.

“Tras cumplimentarse una orden de aprehensión por parte de elementos de la Policía Ministerial en contra de José Ramón ‘N’, como probable responsable del delito de secuestro agravado cometido en agravio de la víctima Irma Hernández Cruz, docente jubilada y taxista, se llevó a cabo la audiencia inicial en la que la Fiscalía Regional Tuxpan realizó la imputación correspondiente”, señaló la dependencia. Noticias Relacionadas Fiscalía de Veracruz respalda necropsia realizada a la maestra Irma Hernández Cruz

De jubilarse como maestra a ser secuestrada en Veracruz: cronología del caso Irma Hernández, taxista asesinada

La Fiscalía detalló que, en primera instancia, el presunto miembro de la célula criminal permanecerá en prisión preventiva oficiosa mientras se desarrolla el proceso judicial en su contra.

Suman cinco detenidos por el caso de Irma Hernández

La detención de José Ramón “N” suma una persona más en el proceso para castigar el secuestro de la profesora, de 62 años de edad, quien fue obligada a grabar un video pidiendo a sus colegas que accedieran al cobro de piso realizado por sus captores.