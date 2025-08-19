Detienen a policía que disparó a un motociclista, durante riña en Jardín Balbuena; asuntos internos investiga

Un oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México fue detenido tras disparar a un joven de 21 años, quien perdió la vida a causa del impacto de bala, durante una riña en la colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza. El incidente se viralizó en redes sociales.

Tras ello, la SSC emitió una tarjeta informativa confirmando los hechos y anunciando una investigación interna, mientras el agente involucrado fue puesto a disposición del Ministerio Público.

El suceso ocurrió en un punto de revisión vehicular en la avenida Galindo y Villa, casi esquina con Fray Servando Teresa de Mier. Según los reportes, dos sujetos en motocicleta se negaron a someterse a una inspección preventiva. Esto escaló rápidamente a un enfrentamiento físico con dos oficiales de la corporación.

Videos compartidos en redes capturaron el momento exacto de la riña. En uno de ellos, se observa a un sujeto vestido con playera color vino y casco, intercambiando puñetazos con un policía, mientras otro hombre vestido de negro parece grabar la escena. A unos metros, un joven vestido con conjunto deportivo de color beige patea a otro policía que ya estaba en el suelo.

Cuando el joven con el conjunto deportivo se aleja, se escucha una detonación, realizada por el oficial que aún estaba en el piso. Inmediatamente el joven, quien segundos antes pateaba al uniformado, se desploma.

Ciudadanos increparon al uniformado: "¿por qué le disparaste?"

En un segundo video, grabado una vez que llegaron los paramédicos, la tensión persiste. Se escucha a la persona que filma exigir la detención del oficial, quien aparece con el rostro ensangrentado por los golpes recibidos. "Póngamelo a disposición", grita uno de los presentes, quien añade: "Aquí un policía que acaba de matar a un ciudadano, ayúdenme a detenerlo".

En la grabación, un hombre vestido de negro, aparentemente el mismo que grababa la riña en el primer video, llora y grita desesperadamente pidiendo ayuda para el lesionado. El policía que disparó intenta alejar a la persona que lo increpa y lo graba extendiendo la mano, a lo que éste responde: "No me toques, ¿también me vas a disparar?". Otra voz cuestiona directamente: "¿Por qué le disparaste, wey?".

SSC confirma que el policía fue puesto a disposición del MP

Ante la difusión de estos materiales, la SSC respondió con una tarjeta informativa oficial, en la que detalló que personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo al policía y explicó la secuencia de los hechos.

"Los hechos ocurrieron en un punto de revisión cuando los tripulantes de una unidad, quienes eran sujetos de un control preventivo, se tornaron agresivos y se enfrascaron en una riña con los uniformados; derivado de dichas acciones y tras ser golpeado, uno de los oficiales efectuó un disparo que impactó en uno de los involucrados", detalló.

La dependencia agregó que como resultado, "un joven de 21 años de edad resultó lesionado en la cabeza, por lo que fue trasladado a un hospital para su atención médica, donde posteriormente se informó que perdió la vida".

La SSC remarcó que el oficial que realizó el disparo fue detenido y, junto con el arma de cargo, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente quien definirá su situación jurídica; además, informó que personal de la Dirección General de Asuntos Internos ya integra la carpeta de investigación administrativa interna para colaborar en las indagatorias que deriven de los hechos.