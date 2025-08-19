Detienen a dos extranjeros vinculados con robo en Álvaro Obregón

Este martes 19 de agosto, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, destacó que en atención a una denuncia ciudadana y derivado de los trabajos de investigación, así como del seguimiento realizado a través de los Centros de Comando y Control C2 y del C5 de la Ciudad de México, elementos de la SSC-CDMX detuvieron en la Alcaldía Álvaro Obregón a dos personas extranjeras presuntamente vinculadas con el robo de objetos personales a un ciudadano.

En su redes sociales, Vázquez Camacho informó que durante la detención se aseguró un vehículo color blanco, posiblemente utilizado para escapar tras el robo ocurrido el pasado 4 de agosto, además de dosis de presunta droga y dos teléfonos celulares.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para continuar con las investigaciones correspondientes.

Seguimos trabajando y atendiendo las denuncias de la ciudadanía para construir una ciudad más segura, justa y en paz", dijo.