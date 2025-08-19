Detienen a cuatro hombres por el presunto robo de una farmacia en la alcaldía Xochimilco

Derivado del robo de mercancía en una farmacia en la alcaldía Xochimilco, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en coordinación con los monitoristas del C2 Oriente y del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), detuvieron a cuatro hombres, uno de ellos menor de edad, posiblemente relacionados en los hechos.

En un reporte emitido por los operadores del C2 Oriente, a través del videoreplay se observó un vehículo color rojo estacionado calles adelante de una farmacia; posteriormente, de dicha unidad descendieron tres sujetos que ingresaron al establecimiento y, minutos más tarde, salieron corriendo con bolsas en las manos.

Foto: Especial

Por lo anterior, los monitoristas alertaron a los policías en campo para darle seguimiento al vehículo involucrado, del cual reportaron su trayectoria en tiempo real cuando circulaba por la calle Guadalupe I Ramírez y continuó su huida por la avenida Muyuguarda hasta que se incorporó al Periférico, para después cruzar el puente de Telecomunicaciones, e ingresar por la calle José María Parras y Francisco y García Salinas.

De inmediato, los operadores del C2 informaron que lo tenían ubicado en tiempo real en la calle José María Parra y Coronel José María Chávez, donde los uniformados le marcaron el alto al conductor y tras realizarles una revisión preventiva, de acuerdo con los protocolos de actuación policial, le aseguraron los medicamentos que los tres hombres, al parecer, sustrajeron del establecimiento.

Foto: Especial

A los detenidos, uno de 58 años de edad, dos más de 36 años de edad, y el adolescente, les informaron sus derechos de ley y junto con los medicamentos y el vehículo asegurado, fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal y dará inició a la carpeta de investigación correspondiente.

Al realizar un cruce de información, se supo que uno de los detenidos de 36 años de edad, cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por los delitos de Portación de arma de fuego y Contra la Salud, en 2024