Destaca Alcalde defensa de proyecto político

En su visita a Guerrero, la dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, aseguró que los liderazgos en el estado entienden que lo que se defiende es el proyecto del partido. Desde la sede estatal en Chilpancingo, sostuvo que los integrantes de su partido cierran filas con sus miembros, lo que define su unidad rumbo a la renovación de la gubernatura de la entidad en 2027.

“Todos están bajo el entendido que más allá de los personajes, las personas, el proyecto se defiende, ahí cerramos filas los de Morena”, señaló.

Afirmó que en Morena no hay decisiones en lo oscurito respecto a sus candidaturas. Además sostuvo que hay Felix Salgado para rato, referente a que el senador no podrá competir en la elección estatal, por el candado anti nepotismo.

“Ya llegarán los procesos para el 2027 y también sabemos de nuestros lineamientos que ya hemos aprobado y tenemos Felix para rato, ya hasta él mismo lo ha dicho y lo reafirma dice”, afirmó Alcalde.

Pidió a quienes aspiran a un cargo de elección popular, no adelantarse a campañas y esperar los tiempos electorales, así como trabajar en territorio y evitar gastos excesivos de espectaculares u otro tipo de propaganda.