Desmienten irrupción de grupo armado en localidad de Oaxaca

El edil de Yolotepec Salvador Sosa desmintió que vecinos armados hayan incursionado en la localidad de Buenavista Yosondúa, aunque aseguró que se vive un clima de violencia por lo que solicitó el ingreso de elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

“Santa María Yolotepec ha tenido la buena voluntad de terminar con el conflicto agrario que lleva 100 años, pero Santiago Yosondúa no contribuye”, dijo.

El edil negó la retención de niños y mujeres de la comunidad de Buenavista, perteneciente al municipio de Santiago Yosondúa, así como el incendio de viviendas. Precisó que son mil 600 hectáreas las que se encuentran en conflicto.

El municipio de Santiago Yosondúa aseguró en un comunicado de prensa que un presunto grupo armado de Santa María Yolotepec habría irrumpido a la comunidad de Buenavista, por lo que solicitó el apoyo de las autoridades estatales.