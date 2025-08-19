De Naucalpan a la gloria olímpica: La increíble historia de Soraya Jiménez

A lo largo de su historia deportiva, México a contado con buenos representantes en diferentes disciplinas, fútbol, box, taekwondo, marcha, tiro con arco, flag fútbol, beisbol, marcha, atletismo, y golf, son sólo algunos de los ejemplos de los deportes dentro de los cuales los mexicanos han destacado, pero, la halterofilia se escribe con letras de oro, gracias a la medalla conseguida en el año 2000 por la originaria del Estado de México, Soraya Jiménez, quien se convirtió no sólo en un orgullo para nuestro país, sino también en la primera mujer en ganar una medalla de oro para nuestro país.

Soraya Jiménez Mendívil nació el 5 de agosto de 1977 en Naucalpan, Estado de México, desde pequeña mostró un gran gusto por el deporte, practicó natación, básquetbol y bádminton, junto a su hermana gemela, Magali, sin embargo, fue en la halterofilia, una disciplina que en ese entonces era dominada por hombres, en la cual encontró su verdadera pasión y talento.

Fue la primer mexicana en ganar una medalla de oro olímpica. Foto: Comité Olímpico Mexicano

A los 11 años comenzó a levantar pesas y pronto destacó a nivel nacional, su disciplina y determinación la llevaron a competir en torneos internacionales desde muy joven, con tan sólo 16 años obtuvo su primer gran logró al conseguir el tercer lugar en la Copa NORCECA en Estados Unidos, desde ese momento comenzaron a llegar más medallas en competencias como el Torneo Internacional Simón Bolívar, en la cual obtuvo oro, los Juegos Centroamericanos de 1998 y los Juegos Panamericanos de 1999, donde ganó la plata.

La noche que la historia se bañó de oro

Uno de los momentos más emotivos dentro de su carrera se presentó en el año 2000, pues fue ese año cuando Soraya Jiménez hizo historia, el 18 de septiembre, pasadas las 21 horas tiempo de Australia, dentro de los Juegos Olímpicos de Sidney, se convirtió en la primera mujer mexicana en ganar una medalla de oro olímpica, al levantar 222.5 kilogramos combinados, 97.5 kg en arranque y 127.5 kg en envión, en la categoría de 58 kilogramos, con ello, rompió barreras de género para marcar un antes y un después en el deporte mexicano.

Esa noche hizo vibrar a todo México. Foto: Comité Olímpico Mexicano

Su victoria es considerada como una hazaña monumental, no sólo por ser mujer en un deporte dominado por hombres, sino también porque México llevaba años sin una medalla de oro olímpica, su triunfo fue celebrado en todo el país y la convirtió en un ícono del deporte nacional, siendo la imagen de Soraya alzando la bandera mexicana en lo alto del podio, la que quedó grabada en la memoria colectiva.

Sin embargo, el camino después del oro no fue fácil, poco tiempo después de su triunfo olímpico, enfrentó controversias como una suspensión por presunto dopaje, aunque luego fue absuelta, también fue criticada por participar en una competencia universitaria con documentos alterados, lo que empañó un poco su imagen pública.

La salud cobró factura

La batalla más grande que enfrentó Jiménez fue el paulatino deterioro de su salud, las constantes exigencias físicas del alto rendimiento cobraron factura, pues a lo largo de los años, Soraya se sometió a más de 10 cirugías, perdió un pulmón debido a una neumonía mal tratada y vivió con problemas respiratorios graves, pese a todo eso, mantuvo una actitud positiva, con la cual se dedicó a promover el deporte entre los jóvenes, además de colaborar como analista en medios de comunicación durante eventos olímpicos.

Lamentablemente, el 28 de marzo de 2013, Soraya Jiménez falleció a los 35 años debido a un infarto al miocardio, su muerte fue un duro golpe para el deporte mexicano, no sólo por la perdida de una medallista olímpica, sino por la partida de un ser humano entrañable que siempre se dió el tiempo de platicar con la gente y fomentar el deporte; fue despedida con honores y recordada por figuras públicas, deportistas y ciudadanos que reconocieron en ella a una pionera. Google también le rindió homenaje a la campeona. Foto: Google

Un dato curioso es que en el 2021, Google le dedicó un Doodle conmemorativo en lo que habría sido su cumpleaños número 44, destacando su legado como la primera mujer mexicana en lograr un oro olímpico. Hasta la fecha, Soraya Jiménez sigue siendo un símbolo de fuerza, perseverancia y orgullo nacional, su historia no sólo ha inspirado a generaciones de deportista, si no también a mujeres, pues demostró que con esfuerzo y determinación, los sueños olímpicos sí se pueden cumplir.