Cristian Rolando "N", un joven de 18 años, habría matado a balazos a su hermano tras una discusión, en Nuevo León

Un episodio de violencia intrafamiliar se reportó en la colonia San Ángel Sur de Monterrey, Nuevo León, donde un joven de 18 años, identificado con el nombre de Cristian Rolando “N”, presuntamente mató a tiros a su hermano mayor, César Ariel “N”, de 27 años. El crimen ocurrió en la madrugada del domingo 17 de agosto, en el domicilio familiar ubicado en la calle Valle Hermoso 5212, derivando de una acalorada discusión que escaló hasta el uso de un arma de fuego.

Según reportes preliminares de la Fiscalía del Estado de Nuevo León, los hermanos acostumbraban reunirse en la terraza de una construcción en la parte trasera de la casa principal. Sin embargo la noche del crimen, tras varias horas de convivencia, habría ocurrido un malentendido aparentemente relacionado con un pleito de antaño cuyo motivo no ha sido revelado, lo que detonó una fuerte discusión.

Testigos indicaron a las autoridades que, tras gritos e insultos, se escucharon detonaciones. César Ariel recibió cuatro disparos en la espalda, presuntamente mientras intentaba escapar, quedando tendido boca abajo cerca de una banca de acero en la terraza que divide dos cuartos en la planta alta.

Los peritos localizaron casquillos de calibre no especificado cerca del cuerpo, los cuales forman parte de la evidencia en la carpeta de investigación.

El sospechoso se encuentra prófugo

Las autoridades buscan al joven, quien enfrenta cargos por homicidio calificado. Foto: Secretaría de Seguridad de Monterrey en Facebook

Cristian Rolando descendió por unas escalinatas de metal, cruzó corriendo un traspatio y huyó hacia la parte alta del cerro adyacente. Familiares presentes en la vivienda intentaron auxiliar a la víctima y llamaron a emergencias, pero los paramédicos certificaron su deceso en el lugar.

Las autoridades se encuentran en busca del sospechoso, quien enfrenta cargos por homicidio calificado. Vecinos de la colonia describieron a los hermanos como personas tranquilas, pero con tensiones subyacentes que podrían haber culminado en esta tragedia.

La Fiscalía realiza las indagatorias, incluyendo análisis balísticos y entrevistas a testigos, para esclarecer los motivos exactos y determinar si hubo premeditación. Hasta el momento, no se reportan avances en la captura de Cristian Rolando, quien permanece prófugo.

¿Cuál es la pena que podría enfrentar el acusado?

En el marco del Código Penal para el Estado de Nuevo León, el delito de homicidio calificado, como se clasifica este caso por el parentesco consanguíneo y posibles agravantes como alevosía (disparos por la espalda) y ventaja, conlleva severas sanciones.

Según el Artículo 318, al responsable se le impondrá una pena de 25 a 50 años de prisión. Este agravante se aplica específicamente cuando se viola la fe o seguridad tácita derivada de relaciones de parentesco, como en el fratricidio (Artículo 316, fracción V), elevando la gravedad del acto al traicionar un lazo familiar.

Adicionalmente, el uso de arma de fuego podría invocar circunstancias agravantes bajo el Artículo 316, fracciones como la traición o el empleo de medios que impidan la defensa de la víctima, incrementando la pena hasta el máximo.