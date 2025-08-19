Continúa grave adolescente contagiada de rabia en Zacatecas

El gobierno de Zacatecas informó a detalle sobre el estado de salud que guarda la adolescente de 17 años que contrajo el virus de la rabia y se encuentra gravemente hospitalizada.

“La niña es originaria de Mezquital del Oro, por ahí tenemos el antecedente de la mordedura de un animal silvestre, un zorrillo específicamente, durante la tarde del mes de junio 22, si no mal recuerdo, donde fue mordida en una mano, en un dedo, de ahí los familiares, tenemos entendido que por ser en la tarde acudieron a una posible atención médica encontrando cerrado el centro de salud, el horario es matutino, el papá tenemos entendido mata al animalito, al zorrillo. “Los familiares, queremos comentar, no acudieron a más consulta hasta alrededor de un mes pasadito, en Ameca, en el centro de salud de Ameca en la zona de Valparaíso, donde la revisan y le hacen un tentativo estudio que requiere de atención médica en un hospital de segundo nivel, por lo que se trasladan al hospital rural de Vicente Guerrero en Durango”, sostuvo Uswaldo Pinedo, titular de la Secretaría de Salud de la entidad.

Una vez que el virus fue confirmado por los especialistas, al no contar con las condiciones para atenderlo, se decidió trasladarla a Zacatecas, en el camino constataron que la paciente es derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social.

“Es trasladada a terapia intensiva, en el Hospital General de Zona número 1 donde actualmente está ahí la niña, en realidad la niña está grave, ya son algunos días, sigue grave la niña. “Los síntomas los tiene, los signos que son fotofobia, o sea, le daña la luz, el ruido, el sonido, la hidrofobia que llamamos, la sensación o el olor a consumir, tomar agua, fiebre, malestar general, creo que los síntomas por ahí los trae de este tipo de enfermedades, les digo, es totalmente prevenible por el momento, aunque es prácticamente mortal”, añadió.

Las autoridades aseguran que tienen la zona controlada y no existe riesgo para el resto de la población, sin embargo la incertudumbre prevalece en Mezquital del Oro.