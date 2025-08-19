Combate al cobro de piso y a la extorsión serán los temas más relevantes durante el arranque del periodo ordinario de sesiones: Alfonso Ramírez Cuéllar

Alfonso Ramírez Cuéllar, Vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, señaló que el combate al cobro de piso y a la extorsión serán los temas más relevantes a discutirse durante el arranque del periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados.

"Creo que una de las más relevantes, la que tiene mayor fuerza y nos va a ocupar con mayor detalle es la relativa al combate al cobro de piso y a la extorsión", dijo Alfonso Ramírez Cuéllar.

Comentó que no solamente buscarán hacer una reforma para considerar a la extorsión como delito grave y establecer prisión preventiva oficiosa para aquellos que lo cometan, sino que también trabajarán en darle lugar a una ley que pueda ser aplicada en todas las entidades del país para sancionar dichos actos que se han convertido en una de las mayores preocupaciones de la actual administración.

Foto: El Heraldo de México

“Ver todos los mecanismos que nos permitan realizar las denuncias, proteger a las víctimas, y darle todas las herramientas legales en todas las entidades de la República (...) La extorsión y cobro de piso se han convertido en un horror para muchísimas familias, para comerciantes, agricultores y empresarios”, explicó Ramírez Cuéllar.

Reforma electoral y eliminación del fuero, serán otras prioridades: Alfonso Ramírez Cuéllar

En entrevista con Mario Maldonado para Noticias de la Mañana de El Heraldo Televisión que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, señaló que otros de los temas que tratarán durante el inicio del periodo ordinario será el presupuesto del paquete económico, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos para programas sociales e infraestructura para la construcción de 1 millón 800 mil viviendas nuevas en el país.

"Vamos a ratificar y a confirmar los recursos necesarios para fortalecer toda la política social, estar utilizando el ingreso básico de dos grandes generaciones, la generación de los adultos mayores y también la generación de la primera infancia.", dijo Ramírez Cuéllar.

Asimismo se abordará el tema del Sistema Nacional de Pensiones, una nueva legislación en materia laboral, además de que buscarán nuevas vías que permitan una mejor eficiencia en lo relativo al comercio exterior y se discutirá todo lo relacionado con la Reforma Electoral, de la cual hizo énfasis en la importancia de llegar a un acuerdo que permita la erradicación del fuero.