Cofepris alerta por robo de suero antialacrán en Morelos; su venta está prohibida

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó sobre el robo del producto Alacramyn Fragmentos F(ab’)2 de inmunoglobulina polivalente antialacrán 1.8 mg, con número de lote B-4G-31 y fecha de caducidad JUN/26, del Laboratorio Silanes, ocurrido durante el traslado del medicamento al almacén de la Jurisdicción Sanitaria II, en el municipio de Jojutla, Morelos.

Alacramyn es un medicamento indicado para tratar el envenenamiento ocasionado por picadura de alacranes venenosos. De acuerdo con la alerta sanitaria emitida por Cofepris, el número de lote B-4G-31, con fecha de caducidad JUN/26, está destinado al sector salud, por lo que su comercialización está prohibida.

Asimismo, la alerta indica que debido a que se desconocen las condiciones de manejo, transporte y almacenamiento de este producto a partir del robo, se podrían haber modificado sus características, por lo que no se garantiza su efectividad, seguridad y calidad, representando un riesgo para la salud de la población.

Recomendaciones de Cofepris

Por lo anterior, la autoridad sanitaria federal emitió las siguientes recomendaciones.

A la población:

No adquirir el producto Alacramyn con número de lote B-4G-31 y fecha caducidad JUN/26 que ostente la leyenda “ propiedad del sector salud ”.

con y fecha que ostente la leyenda “ ”. Nunca adquirir medicamentos en redes sociales y en la vía pública (tianguis, mercados y cualquier otro establecimiento informal).

y en la (tianguis, mercados y cualquier otro establecimiento informal). Para mayor información puede consultar la liga sobre los riesgos de comprar medicamentos en establecimientos no autorizados.

sobre los riesgos de comprar medicamentos en establecimientos no autorizados. En caso de identificar a la venta el número de lote del producto antes referido realizar la denuncia sanitaria.

del producto antes referido realizar la denuncia sanitaria. Si utilizó el producto antes referido y presenta cualquier reacción adversa o malestar, repórtelo en el siguiente enlace VigiRam o al correo electrónico: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

