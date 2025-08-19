Claudia Sheinbaum no tocó caso de Hernán Bermúdez con coordinadores del Congreso de la Unión

Tras la reunión con los coordinadores del Congreso, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que haya abordado el tema del exsecretario de seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, quien presuntamente está relacionado con el grupo delictivo La Barredora. En la conferencia matutina de Palacio Nacional, la mandataria federal expuso que solo se tocaron los temas de la agenda legislativa.

“No, hablamos de la agenda legislativa. Están ya varias iniciativas en el Senado y en la Cámara de Diputados. Bien, va una última iniciativa que tiene que ver con la Ley de Amparo, porque es parte de la reforma al Poder Judicial. Vamos a enviar la modificación a la Ley de Aduanas y vamos a enviar también el paquete económico. Hablamos de eso, de qué iba a contener, cuáles son los tiempos, ese fue el marco”, dijo.

Caso corresponde a la FGR

Sobre el tema, la presidenta Sheinbaum Pardo reiteró que no abordó el tema con el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, porque indicó que ese rubro toca ser resuelto por la Fiscalía General de la República (FGR).

Hernán Bermúdez es acusado de presunta asociación delictuosa

FOTO: Especial

“De acuerdo con la ley. Las investigaciones las hace la Fiscalía General de la República o las fiscalías estatales, que tengan que ver con asuntos de delincuencia organizada o delincuencia del fuero común. Entonces, en el caso del ex Secretario de Seguridad, hay una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía del Estado de Tabasco”, agregó.

Incluso, aseveró que si hay algún asunto que tenga que declarar el exgobernador de Tabasco, tendría que hacerlo.

“Entonces, cualquier cosa que tenga que declarar el senador, pues que la declare. Si lo llaman a declarar, él mismo dijo: «si me llaman a declarar, yo voy a ir a declarar». Pero todo tiene que ser con sustento. Por eso no tocamos ese tema, pues ese tema le corresponde a la Fiscalía del Estado de Tabasco o a la Fiscalía General de la República”, concluyó.

EDG