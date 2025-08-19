Claudia Sheinbaum niega acuerdo con la DEA

El Gobierno de México no tiene ningún acuerdo con la Administración de Control de Drogas, conocida por su siglas como DEA. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó colaborar en el Proyecto Portero, que busca desmantelar a los cárteles de la droga, como ayer lo anunció esta Agencia.

“No hay ningún acuerdo con la DEA, la DEA emite el comunicado, no sabemos con base en qué, nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo, ninguna de las instituciones con la DEA.

"Lo único que hay es un grupo de policías que estaban llevando un taller en Texas, es todo lo que hay, nada más, no sabemos por qué emitieron este comunicado", sostuvo en la Mañanera de este 19 de agosto.

Dijo que un grupo de policías lleva a cabo un taller en Texas. Foto: Cuartoscuro

Sheinbaum aclara colaboración con EU en materia de seguridad

La mandataria aseguró que la única colaboración, en materia de seguridad, es el acuerdo que han desarrollado con el Departamento de Estado de Estados Unidos, el cual ya está listo.

“Cada quien opera en su territorio, la coordinación sin subordinación”, reiteró Sheinbaum.

Sheinbaum llama al no intervencionismo en las tensiones entre Venezuela y EU

Tras el anunció de la llegada de tres destructores estadounidenses de misiles guiados Aegis a las costas de Venezuela, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado al no intervencionismo.

Durante la Mañanera del Pueblo, la jefa del Ejecutivo sostuvo que dicho llamado no es solo por convicción, sino que aseguró que es lo que viene estipulado en la Constitución Mexicana.

“No al intervencionismo. Eso no solamente es convicción, sino que está en la Constitución”, aseveró.

En ese sentido, la mandataria federal expuso lo que marca el artículo 89 de la Constitución, donde se marca cómo se debe dirigir ante los conflictos internacionales.

“En la conducción de tal política, el titular del poder ejecutivo, la presidenta, observará los siguientes principios normativos. La autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto a la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacional”, enfatizó.

Finalmente, la presidenta Sheinbaum Pardo resaltó la importancia de resolver los conflictos a través del diálogo.