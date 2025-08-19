Claudia Sheinbaum: La Mañanera del Pueblo EN VIVO hoy martes 19 de agosto

Este martes 19 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, presenta los avances en materia de salud durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

Durante este día, además de responder a los diversos cuestionamientos de los representantes de los medios de comunicación sobre temas de la agenda nacional e internacional, la Secretaría de Salud anuncia el lanzamiento de una campaña preventiva para concientizar a los mexicanos sobre los riesgos que implica el consumo de bebidas azucaradas.

Asimismo, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informa sobre los avances de la Estrategia 2-30-100, que busca más consultas y cirugías en un menor tiempo. Sigue aquí en el vivo: