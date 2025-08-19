Certifican a hoteles de Los Cabos como refugio temporal seguro

En Los Cabos, Baja California Sur, se llevó a cabo la entrega de certificados a 11 hoteles del destino que fungirán como Refugios Temporales Seguros para esta temporada de lluvias y ciclones tropicales 2025.

Para ello se emitió una convocatoria y se efectuaron visitas de evaluación mediante un formulario técnico. De los 14 hoteles que solicitaron revisión, 11 cumplieron satisfactoriamente con los requisitos establecidos.

Entre los criterios que debieron acreditar los hoteles se encuentran contar con un área específica dentro del inmueble destinada a refugio, disponer de suministro básico de alimentación con áreas de cocina y comedor, garantizar el abasto de energía eléctrica y agua potable.

Además, ofrecer servicios sanitarios suficientes; contar con atención médica; disponer de áreas recreativas y de descanso y asegurar condiciones de tranquilidad y resguardo para las personas durante un fenómeno hidrometeorológico.

“En Los Cabos se hace necesaria la coordinación con los hoteleros a fin de contar con un plan emergente para el resguardo tanto a turistas y trabajadores del sector, ante la inminente temporada de lluvias y tormentas tropicales”, comentó el alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez.

Los hoteles certificados en esta ocasión fueron: Hard Rock Los Cabos, Pueblo Bonito Sunset Beach, Pueblo Bonito Rosé, Pueblo Bonito Pacífica, Dreams Los Cabos, Nobu Los Cabos, Breathless Cabo San Lucas, Park Royal Homestay Los Cabos, Le Blanc Spa Resort Los Cabos, Paradisus Los Cabos y Hyatt Ziva Los Cabos.