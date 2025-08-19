Captan en VIDEO el momento en que una niña de 8 años es atropellada en Puebla

Este martes 19 de agosto se dio a conocer un video donde se aprecia el momento en que una niña de 8 años es arrollada por un motociclista cuando intentaba cruzar junto con su madre el bulevar Rafael Moreno Valle, lo que ha generado diversas reacciones en plataformas digitales.

Los primeros reportes apuntan a que el conductor implicado ha sido identificado como Luis Alberto "N" y circulaba a máxima velocidad cuando impactó a la menor. En el material se observa como la madre trata de cruzar a rápida velocidad tomada de la mano de sus dos hijos.

El fuerte impacto y la imprudencia del motociclista hizo que la menor quedara sobre el pavimento. La joven fue trasladada de emergencia hacia el complejo médico Gonzalo Río Arronte, ubicado a sólo cinco minutos del lugar del accidente. Los primeros reportes sobre el estado de salud de la niña confirmaron fracturas en la cadera, brazos, hombro y piernas, lo que mantiene en vilo a familiares.

Mientras tanto el presunto responsable permanece bajo custodia en la comandancia local en espera de la determinación jurídica de la autoridad ministerial y el deslinde de responsabilidades. Por su parte, la joven fue llevada a una clínica particular donde se espera siga recibiendo atención especializada.