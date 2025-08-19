Cámara de Diputados advierte que no habrán aumentos en los presupuestos mayores a la inflación

El Presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, descartó autorizar presupuestos que salgan de la inflación como el del Instituto Nacional Electoral (INE) que pide 12.5% más.

“Ni ese ni otros”, dijo, recibirán más recursos señaló al ser cuestionado sobre el presupuesto que aprobó en sesión general del INE, que contempla más de 7 mil 700 millones de pesos de prerrogativas para los partidos políticos. Dijo que sólo habrá aumentos para los proyectos fundamentales que termine la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Le puedo decir como coordinador solo de Morena, que no creo que pase, esa cantidad de recursos con ese aumento de recursos, ni ese ni otros. Vamos a ser muy cuidadosos para que se observe sólo la inflación, salvo que se trate de programas nuevos, indispensables que considere la Presidenta del República vitales para el país”, expuso.



FOTO: Cuartoscuro

Sobre el encuentro que tuvieron los coordinadores parlamentarios, este lunes en Palacio Nacional, con la presidenta Claudia Sheinbaum, expuso que la titular del ejecutivo federal prepara un paquete de iniciativas prioritarias para presentarlas al Congreso de la Unión, en el próximo periodo ordinario de sesiones de la 66 Legislatura. Se trata de proyectos para la Ley Aduanera, la Ley Reglamentaria en materia de Salud, y una Ley de Bienestar.



FOTO: Cuartoscuro

Comentó que son varios temas los que planteó y que, además, Sheinbaum Pardo señaló los prioritarios que deben culminar en este periodo, entre los que se encuentra la conclusión de la Reforma Judicial, con 4 leyes: la Ley de Amparo, la de lo Contenciosos, Delincuencia Organizada y el Código de Procedimientos Penales; así como la conclusión de la reforma constitucional en materia de extorsión y preparar su Ley Secundaria.

Sobre la Reforma Electoral, Monreal Ávila, expresó que la presidenta ha señalado que tiene claro que debe contener temas como la disminución de recursos públicos para órganos electorales, para partidos políticos y encontrar una fórmula en donde la representación o las minoritarias estén a salvo sin que se pierda el principio de la representación minoritaria, pero que, por el momento, les aclaró que aún no hay borrador en este tema.

“Sobre la Reforma Electoral, no hay ningún proyecto, no hay ningún borrador. Partimos de cero en la Comisión que ya está trabajando. Me dijo piénselo ustedes si quieren incorporarse a los trabajos que va desarrollar la mesa, son invitados”, indicó.

El diputado federal explicó que Sheinbaum, también se detuvo “un buen momento” en el Paquete Económico, en el que se vieron las posibles fechas para la discusión de los instrumentos económicos y financieros fundamentales para el país, en el 2026.

EDG