CALENDARIO oficial de REGISTRO a la Pensión Bienestar de Adultos Mayores para recibir PAGO de 6,200 pesos

Ya está abierto el registro para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores en la que se reciben 6,200 pesos bimestrales. El calendario oficial fue dado a conocer por Ariadna Montiel, la titular de la Secretaría de Bienestar durante la Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El registro a este programa social del Gobierno de México arrancó el lunes 18 de agosto y concluirá el 30 de este mes; se hará de manera escalonada conforme la letra inicial del primer apellido de las y los solicitantes.

"Cada dos meses se registran los adultos mayores que cumplen 65 años, ahora este registro casi es de los hombres, porque las mujeres ya vendrán inscritas desde los 60 años", dijo Montiel en la conferencia de la mandataria mexicana.

Pensiones Bienestar 2025: ¿Hay registro para personas con discapacidad de 30 a 64 años?

Aquí te compartimos cuáles son los documentos que se deben entregar en los módulos del Bienestar para sumarte al padrón de beneficiarios de este programa social, mediante el cual se depositan 6,200 pesos bimestrales en la tarjeta del Banco de Bienestar.

Realiza tu registro. Foto: Gobierno de México

Calendario de registro a la Pensión para los Adultos Mayores en agosto

El calendario oficial de registro a la Pensión para los Adultos Mayores, ya fue dado a conocer por la secretaria de Bienestar y así es como quedaron las fechas de inscripción de acuerdo con los apellidos de los aspirantes:

A, B y C: Lunes 18 y 25 de agosto

D, E, F, G y H: Martes 19 y 26 de agosto

I, J, K, L y M: Miércoles 20 y 27 de agosto

N, Ñ, O, P, Q y R: Jueves 21 y 28 de agosto

S, T, U, V, W, X, Y, Z: Viernes 22 y 29 de agosto

Todas las letras: Sábado 23 y 30 de agosto

Así quedaron las fechas. Foto: Gobierno de México

¿Cuáles son los requisitos para registrarte a la Pensión de los Adultos Mayores?

Recuerda que para hacer el registro a este programa social es necesario presentar diversos documentos en original y copia, esta es la lista completa de requisitos:

Tener 65 años o más;

Residir en el país;

Identificación oficial vigente, puede ser la credencial del INAPAM o del INE, pasaporte, cédula profesional o la carta de identidad;

Acta de nacimiento legible:

CURP de reciente impresión;

Comprobante de domicilio que no sea mayor a seis meses, como el recibo de luz, agua o teléfono;

Número telefónico de contacto (celular y de casa).

Estos son los documentos que debes entregar. Foto: Gobierno de México

¿Cómo solicitar una visita a domicilio si no puedo acudir al módulo de Bienestar?

En caso de que los solicitantes no puedan acudir directamente a los módulos de registro por motivos de salud o movilidad, pueden solicitar una visita a domicilio. Para ello deben ingresar a la página de la Secretaría de Bienestar y dar clic en la sección de Solicitud de Visita Domiciliaria. Luego debes ingresar los siguientes datos:

Indica el programa al que deseas incorporarte;

Selecciona el motivo por el que solicitas la visita a domicilio;

Ingresa los 18 caracteres de tu CURP, teléfono de casa y celular;

Ingresa los datos de tu domicilio y da clic en guardar;

Descarga el comprobante para tu cita.

Pensión Mujeres Bienestar: ¿qué personas deben registrarse del 19 al 23 de agosto?

El registro a este programa social también está abierto y concluye el 30 de agosto, del 19 al 23, pueden registrarse aquellas mujeres de 60 hasta 64 años cuyos apellidos inicien con las siguientes letras:

D, E, F, G, H: Martes 19 de agosto

I, J, K, L, M: Miércoles 20 de agosto

N, Ñ, O, P, Q, R: Jueves 21 de agosto

S, T, U, V, W, X, Y, X: Viernes 22 de agosto

Todas las letras: Sábado 23 de agosto

Para llevar a cabo tu incorporación a esta Pensión del Bienestar, puedes consultar cuál es el módulo que se encuentra más cerca de tu domicilio en el siguiente sitio web de la Secretaría de Bienestar: https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/, sólo debes ingresar tu entidad y municipio.