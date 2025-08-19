Buscan a Tania de 17 años, fue vista por última vez en Naucalpan

En redes sociales comenzó a circular la ficha de búsqueda de Tania Guadalupe Bustos Santiago, de tan solo 17 años de edad, desaparecida el pasado 15 de agosto de 2025, siendo vista por última vez en la colonia Alfredo del Mazo en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

Asimismo la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México subió en una población los datos para poder localizar a Tania, a los teléfonos del COPUBEM 800 216 0361, 800 509 0927, para así dar una mayor apertura de difusión del caso que ha generado controversia en la comunidad.

Tania Guadalupe Bustos Santiago tiene 17 años de edad, nació el 3 de junio del 2007, su estatura es de 1.60 metros, es de complexión delgada, entre sus rasgos se puede ver una car alargada, cabello negro a los hombros, así como nariz chata base ancha y orejas chicas, según su ficha de búsqueda.

¿Cómo ayudar a encontrar a Tania Guadalupe Bustos Santiago?

De acuerdo con la ficha, el último lugar donde fue vista la menor se encuentra en El Molinito, Naucalpan de Juárez, Estado de México, entre sus señas particulares, destacan cicatriz en ambos brazos, una verruga en la espalda alta del lado derecho, una cicatriz en la clavícula del lado derecho y una cicatriz en el pómulo derecho.

La vestimenta con la que fue vista por ultima vez, consta de una cadena de plata con un dije de crucifijo, collar color negro con dijes de estrella, un collar de estrella color rosa , cubrebocas de color negro, tenis color blanco con estampado de flores de color rojas, un pantalón de mezclilla color azul claro y una blusa de color blanco con negro.

Por lo que sí es posible compartir información sobre el paradero de la menor Tania Guadalupe Bustos Santiago, se le pido a la población poder llamar al 800 509 092 u 800 216 03 61 que son los números de atención de la Comisión de Búsqueda de Personas en el Estado de México.