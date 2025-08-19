Asesinan a golpes a Don Lupe al interior de su tortillería en Puebla, su hijo descubrió el crimen

Una dolorosa sorpresa fue la que se llevó un joven cuando, como todos los días, acudió a primera hora a La Poblanita, la tortillería en la que trabajaba junto a su padre en la colonia Centro del municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla.

Y es que en el sitio encontró el cuerpo sin vida de Don Lupe, su papá, quien horas antes falleció tras haber recibido una golpiza, tal y como refieren los primeros informes de la Fiscalía local.

Los hechos ocurrieron durante las primeras horas de este 18 de agosto, cuando el joven abrió la cortina del negocio, ubicado en la calle Benito Juárez del casco histórico de la localidad poblana.

De inmediato, el hombre informó a las autoridades, quienes se presentaron en el sitio junto a paramédicos, quienes certificaron que Don Lupe había perdido la vida debido a los golpes que sufrió.

Apuntan a riña como causa del deceso

De acuerdo con testimonios aportados por otros comerciantes de la zona, al filo de las 18:00 horas del 17 de agosto, un hombre a bordo de una camioneta llegó al negocio y comenzó a discutir con el propietario, de 55 años de edad.

Del interior de La Poblanita comenzaron a surgir gritos y a escucharse golpes. Minutos más tarde, el sujeto, quien al parecer era conocido de su víctima, escapó del lugar luego de presuntamente haber concretado el crimen.