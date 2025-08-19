Asesinan a balazos a hombre en Tláhuac tras defender a su hermana por acoso, hay dos detenidos

En la alcaldía Tláhuac de Ciudad de México se registró una riña entre 4 personas que dejó como saldo a una persona muerta y un herido luego de que se confrontaran por una presunta acusación de acoso sexual. La discusión escaló y los dos agresores dispararon contra dos hombres.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fue alertada del caso a través del Centro de Comando y Control (C2) por lo que al llegar a la escena detuvieron a dos personas acusadas de lesionar con "disparos de arma de fuego a dos hombres", en la colonia Campestre Potrero, de dicha alcaldía.

Presuntamente se desató una riña en la calle luego de que la hermana menor de los jóvenes señalara un acoso sexual, derivado de esto, los señalados acudieron al domicilio de ellos y al abrir la puerta les comenzaron a disparar con arma de fuego en venganza por la disputa.

Hombres se vengaron tras riña en Tláhuac

Testigos y elementos de la SSC llamaron a un equipo de emergencias por la gravedad de las lesiones, mientras que la familia los trasladó al hospital más cercana donde uno de los hombres de 28 años de edad quedó herido por el arma de fuego mientras que el mayor de 33 años fue diagnosticado sin signos vitales por el impacto de bala.

El Ministerio Público y las autoridades comenzaron la investigación forense para determinar las causas y deslindar responsabilidades, en una tarjeta informativa que emitió la SSC de CDMX, los responsables del asesinato intentaron huir al observar a la policía pero fueron alcanzados rápidamente.

Uno de los detenidos cuya identidad es reservada ingresó al Sistema Penitenciario de la CDMX por robo calificado, además les aseguraron un arma de fuego tipo fusil color negro con beige, un cargador y 10 cartuchos.

"(...) los policías detuvieron a los probables implicados de 27 y 30 años de edad, les leyeron su cartilla de derechos constitucionales y junto con el arma asegurada, los pusieron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien realizará las investigaciones pertinentes del caso y determinará su situación legal", se lee en el comunicado.